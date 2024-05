El cupón de la ONCE celebra los 25 años del Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid

El 25 aniversario del Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid (TAC) es el protagonista del cupón de la ONCE del próximo miércoles, 22 de mayo, que hoy presentaron la concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal, y el delegado ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, en un acto que ha tenido lugar en el Museo Patio Herreriano de Arte Contemporáneo, acompañados por la presidenta del Consejo Territorial ONCE en Castilla y León, Araceli de las Heras.

En total, serán cinco millones de cupones los que difundan por toda España el TAC que organiza la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento, y, por lo tanto, la ciudad de Valladolid como un gran escenario cultural. Dicho Festival se celebrará del 22 al 26 de mayo y llenará las calles de espectáculos de todo tipo, como danza, circo, títeres, música urbana y mucho teatro. La ciudad se verá invadida por muchas disciplinas artísticas, para unir a actores, actrices, músicos, etc., con el público en general, en un gran festival en el que la cultura llenará las calles.