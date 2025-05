El juicio a su hermano y el avance de restos de causas, un jaque al presidente

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 Badajoz, Beatriz Biedma, dio la puntilla este jueves a la causa que ha instruido contra el hermano de Pedro Sánchez. La juez no esperó a que la Audiencia Provincial de Badajoz resuelva los recursos a su procesamiento y mandó al banquillo al músico; al exasesor de Moncloa Luis Carrero y a una serie de altos cargos de la Diputación de Badajoz; entre ellos su presidente, Miguel Ángel Gallardo.

Su movimiento, que no tiene vuelta atrás, se produjo en plena operación de Moncloa para evitar que este último paso judicial pillara a Gallardo sin aforamiento. Al margen del órgano que termine asumiendo el asunto –y que presumiblemente será el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura–, esta apertura de juicio oral supone un nuevo varapalo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya de por sí asediado por las causas de corrupción que afectan a «su» fiscal general, Álvaro García Ortiz; a su mujer, Begoña Gómez, o a quien fuera su mano derecha en el Gobierno, José Luis Ábalos.

No solo porque las mismas avanzan a paso firme y van camino de terminar en el banquillo, sino porque en todas ellas aparece de una forma u otra la sombra de Moncloa. En este caso concreto, por partida doble: por un lado, tras la irrupción del exasesor de Presidencia Luis Carrero y, por otro, al referirse a las personas "del entorno más cercano" del músico que habrían propiciado la creación de la plaza.

Señala a Pedro Sánchez

En su respuesta a los imputados, Biedma apuntó al presidente del Ejecutivo como la persona que habría influido para crear este puesto de alta dirección. "En cuanto a la frase referente a que la decisión de creación del puesto lo fue, a petición 'seguramente, de personas de su entorno', se deriva de la pura lógica, pues si David Sánchez no conocía a nadie en Badajoz, lo que sí consta, por ser hecho público y notorio, es que su hermano había sido secretario general del PSOE, -y volvió a serlo durante el periodo de adjudicación del puesto- y, como tal, había visitado en diversas ocasiones Badajoz. Por razón de dicho cargo (...) él y su entorno cercano tendrían relaciones estrechas con otros miembros del partido en Extremadura con capacidad para influir en las personas que tenían competencia para crear el puesto", alega.

De esta forma, la juez tumbó los recursos de todos los implicados en este asunto y reafirmó sus indicios contra ellos. En su respuesta, recordó que la creación de la plaza de coordinador de conservatorios no era necesaria y no se había demandado por los directores de dichos conservatorios. Para la instructora constituyó un indicio claro el hecho de que ninguno de los altos cargos de la Diputación fuera capaz de aclarar de quien partió la idea de crear el puesto.

Además, se apoya en los correos interceptados por la UCO. Muy especialmente, en uno intercambiado entre los directores de conservatorio, Evaristo Valentí y Yolanda Sánchez, el 19 de mayo de 2017. El correo contenía las bases para la provisión de la plaza, publicadas aquel mismo día, y el concepto del mismo era la palabra "hermanísimo". Para la juez, el mismo es una "alusión clara y directa" a la persona al músico.

"El puesto fue adaptando a sus preferencias"

"El puesto fue creado con la finalidad de ser adjudicado a David Sánchez y esta circunstancia era conocida en los Conservatorios y en el Área de Cultura con anterioridad a que David Sánchez fuera formalmente candidato para el mismo", precisa Biedma. Asimismo, la juez se apoya también en el hecho de que Sánchez buscara domicilio en Badajoz antes incluso de hacer la entrevista para la plaza. Así consta en los mensajes que envió al dueño de alojamiento de alquiler vacacional en la ciudad extremeña, a quien le dijo que se mudaba por motivos laborales.

Es más, Biedma no pasó por alto detalles que salieron a relucir a lo largo de la instrucción, como el hecho de que el músico pidiera una baja y nadie le sustituyera o de que no acudiera regularmente a a su puesto de trabajo, pese a que el contrato establecía expresamente que el mismo estaría en la Diputación de Badajoz. También perdió su despacho al término de su excedencia, en octubre de 2021; hecho que alertó en su momento a la Guardia Civil. "Resulta llamativo que un puesto de alta dirección carezca de despacho propio durante tan largo periodo de tiempo", ha reiterado recientemente la instructora.

Con todo, en los últimos meses la causa amplió el foco y pasó de investigar exclusivamente la creación de la plaza del músico, al enchufe, ya en 2024, del exasesor de Moncloa en la Diputación. La juez tiene pocas dudas acerca de que el mismo se produjo por mediación del hermano del presidente del Gobierno. Se apoya en las presuntas irregularidades de la creación de la plaza -con la que le asistiría ya en su nuevo cometido de jefe de la Oficina de Artes Escénicas- y, también en los correos incautados.

Cerco judicial al PSOE

En concreto, en uno de ellos, que David Sánchez envió al entonces asesor de Presidencia de Gobierno. "En cuanto te incorpores quiero pasar al menos una semana aquí para servir de apoyo", le dijo a su "hermanito". Éste le contestó que sabía que la plaza iba a salir en noviembre, como efectivamente sucedió. La juez llama la atención que ambos hablaran de un puesto que todavía no se había creado y que se fabricó, presuntamente, para que lo asumiera este amigo íntimo del músico. Con todo, aunque su aterrizaje formal se produjo en enero de 2024, éste le estuvo ayudando en sus actividades profesionales al menos desde mediados de 2022.

Por todo ello, la instructora entiende que esta causa no tiene otra salida que no sea el banquillo. Y ello pese a que la Fiscalía ha recurrido su auto de procesamiento acusándole de procesarles basándose en meras "hipótesis y conjeturas". La Audiencia Provincial de Badajoz -que ha avalado todas las grandes decisiones de la juez- tendrá la última palabra sobre este asunto. Con todo, y a tenor de las prisas que se ha dado Gallardo para lograr el aforamiento, la juez no ha esperado y les ha abierto juicio oral. Los principales acusados se enfrentan a una petición de tres años de cárcel por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

Se trata de unos hechos que salpican de lleno al presidente del Gobierno y que no son aislados. A esta apertura de juicio oral se prevé que sigan otras que afectan igual o incluso todavía más al líder del PSOE. En primer lugar, destaca el procedimiento que se sigue contra Begoña Gómez en los juzgados de Madrid por cuatro delitos. Aunque la Audiencia Provincial de Madrid ha asestado varapalos al instructor, Juan Carlos Peinado, lo cierto es que está avalando las principales líneas de este procedimiento, entre las que se encuentra la investigación a la asesora de Moncloa que gestionó asuntos privados de Begoña Gómez.

A ello se añade el caso Koldo. Lo que empezó como una causa de corrupción focalizada en el Ministerio de Transportes por la compra de mascarillas en pandemia, afecta ya de lleno a Moncloa. El próximo informe de la UCO sobre los lazos de la trama con "aforados" tiene en vilo a Moncloa. Pero esto es solo el principio. Las pesquisas de la Guardia Civil amenazan con hacer tambalear una legislatura ya de por sí en la cuerda floja, y ello con Víctor de Aldama como telón de fondo. Ni las represalias judiciales que el PSOE ha anunciado contra él, ni las advertencias del Gobierno pararán a este conseguidor, que se ha comprometido a tirar de la manta para evitar tener que volver a prisión.