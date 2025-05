Un nuevo alto cargo en el enchufe a Jesica: "Si te llama un ministro..."

El enchufe de Jesica Rodríguez en las empresas públicas mantiene como imputados a varios ex altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez. Pero un nuevo audio, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, señala a otro implicado: un exdirectivo de Ineco que nunca antes había sido mencionado en los informes del "caso Koldo". La grabación apunta a Casimiro Iglesias, quien fue ascendido por José Luis Ábalos un año después de la contratación de su exnovia en la citada compañía.

El tercer episodio de la serie de "Las cloacas de Transportes", revelada por este periódico, ahonda en el caso de Jesica Rodríguez y saca a la luz nuevos detalles, hasta ahora inéditos, que no se encuentran ni en los autos de los jueces que instruyen el "caso Koldo" ni en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Y es que en esta grabación de un ex alto cargo del ministerio se explica cómo fue la entrada de la exnovia de Ábalos en Ineco.

En el audio, este empleado público afirma que para el "enchufe" de Jesica, los interesados llamaron a "Casimiro" y la petición fue recibida por "una mujer que es Carmen Librero". "Amiga íntima de Felipe González cuando era jovencita", explica este hombre a su interlocutor. "Está jubilada, pero siempre ha tenido grandes puestos", prosigue. En ese momento, baja la voz para seguir ahondando en la figura de esta mujer con la que Ábalos mantenía, en principio, una buena relación, puesto que fueron muchos los actos que ambos compartieron cuando el exministro formaba parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

Según se desprende del testimonio de este ex alto cargo, esta mujer "llama a Casimiro, que es un tío majísimo, un director general de Ferrocarriles". "Pero claro, si a ti te llama el ministro y te dice: ‘'Oye, macho, intenta colocarme a no sé quién'. ¿Qué vas a hacer? Te joden la vida", afirma este ex alto cargo de Transportes que estuvo más de un lustro en las dependencias de Nuevos Ministerios. "Que es lo que ocurre, además, que tienes a Koldo ahí, dando voces... es una tras otra. Si yo me meto en esos líos no me va a querer nadie", zanja el tema este funcionario.

Analizando esta conversación, la figura de Carmen Librero ya se relacionaba con la contratación de Jesica y su vinculación con Ábalos. Esta mujer ya declaró en el Senado. Sin embargo, cuando Librero presidía la compañía uno de sus altos cargos de confianza era Casimiro Iglesias. Este hombre incluso le llegaba a acompañar a viajes de trabajo, como se atestigua en las redes sociales de la empresa pública.

Un ascenso de Ábalos

La trayectoria de Casimiro Iglesias siempre ha estado ligada a la Administración, ya que pertenece al Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado desde 1993. Según su currículum, desempeñó diversos puestos en el Ministerio de Fomento hasta que en 2009 se incorporó a Ineco.

En esta empresa pública ha desempeñado los puestos de director de Consultoría, Negocio Intermodal, Negocio Intermodal Nacional y Negocio Europa y de Negocio Aeronáutico e Intermodal. Su mayor ascenso se produjo precisamente durante la etapa del «enchufe» de Jesica en la compañía, ya que pasó a ser director general de Negocio Nacional de noviembre de 2018 hasta marzo de 2020.

Se da la circunstancia de que, un año después de la entrada de la joven en la sociedad, Iglesias dejó su puesto en Ineco, ya que fue nombrado como nuevo director general de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria. Su cargo fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y aprobado por el Consejo de Ministros a propuesta del que fuera ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.

Este cargo no existía previamente y fue implantado por el exministro. "Se crea en virtud de la reestructuración ministerial que surge tras la formación del nuevo Gobierno", explicaron en esa época en los informes del Ejecutivo de Pedro Sánchez. El nombre de Casimiro Iglesias no había salido previamente en ninguna de las conversaciones incautadas por la Guardia Civil en la investigación del "caso Koldo".

Asesor de una entidad pública

En la actualidad, sigue ligado a la Administración como asesor de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Lleva en ese puesto más de un año, desde diciembre de 2023, según su vida laboral, que está volcada en sus redes sociales. El cargo que ostentó durante la etapa de Ábalos al frente de Transportes le duró hasta enero de 2024. Un mes antes de la explosión de todo el caso que acabó con la detención de muchos de los investigados.

El enchufe a Jesica sigue investigándose y, esta semana, el juez citó como investigada a Isabel Pardo de Vera, que era la presidenta de Adif. Tendrá que volver a declarar en los próximos días ante la Audiencia Nacional. Sobre este asunto, la mayoría de las comunicaciones que fueron volcadas en el informe del Instituto Armado se refieren a la comunicación de Koldo García con Pardo de Vera para introducir a Jesica en la empresa pública.

La entonces pareja de Ábalos firmó el contrato en marzo de 2019 y estuvo allí hasta marzo de 2021, momento en que la pasaron a Tragsatec. Allí estuvo unos meses hasta que se le acabó el contrato y también su relación sentimental con el ministro. No se le volvió a renovar el empleo y también tuvo que dejar el piso de lujo en la exclusiva Plaza de España.