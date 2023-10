Daniel Pérez, fundador de Zunder: “Nuestro reto es ser el operador de puntos de carga ultrarrápida número uno en España”

Zunder es una empresa con sello palentino y uno de los operadores de puntos de recarga para coches eléctricos que más ha crecido en España. De hecho, instalará en todo el país 125 más. Además, la compañía ha recibido 22,5 millones de euros procedentes de Fondos Europeos para ampliar las estaciones con unos postes que se distribuirán a lo largo y ancho del territorio nacional y que permitirán cargar los vehículos en un máximo de tres horas. Su fundador y consejero delegado, Daniel Pérez, ha sido reconocido recientemente como el CEO del Año 2023 en la categoría de ‘Industria de Vehículos Eléctricos’ por European CEO of the Year. Una de sus últimas apuestas ha sido en la ciudad de Vitoria que a partir de ahora, tendrá la red de carga ultrarrápida urbana de coche eléctrico más grande de España.

¿En qué consiste exactamente este proyecto?

En Vitoria lo que hemos hecho ha sido instalar 21 estaciones en la ciudad con cuatro puntos de carga en cada una de ellas con lo cual tenemos 84 puntos de carga eso es lo que se ha adjudicado en una licitación pública que ganamos y la diferencia de esa estación es que son de corriente continua. Habitualmente cuando se hacen despliegues en entornos urbanos se hacen despliegues de carga lenta o semirrápida que tarda en cargar un vehículo casi ocho horas. Nosotros hemos preferido instalar unas estaciones de carga rápida y ultrarápida con una potencia base de 25 kilovatios que te permite que en dos o tres horas puedes tener un vehículo cargado con lo cual en un entorno urbano es muy cómodo porque dejas el coche un ratito y cuando acabes tienes el coche cargado. Tienen además, una opción con la que puedas cargar ese coche en una velocidad mucho más rápida. En unos 40 minutos podrías tener cargado el 100 por 100 del vehículo así que creemos que es una opción muy buena, muy interesante y que va a facilitar el uso del coche eléctrico. Tenemos la experiencia por ejemplo en Burgos y hemos comprobado que facilitar mucho la adopción del vehículo eléctrico ya que da a la gente la tranquilidad de que puede cargar su vehículo continuamente y sin problemas.

Europa también ha decidido apostar por esta empresa palentina

Sí, hemos obtenido una ayuda de los fondos europeos de 22,5 millones de euros para el despliegue de nuestra red de carga ultrarrápida en España. Lo que estamos haciendo es desplegar esos postes en las principales rutas de la Unión Europea y también en España. Con estas ayudas, podemos financiar una pequeña parte de esa gran inversión que estamos haciendo actualmente.

¿Hay diferencia entre la implantación de este modelo en España respecto a otros países?

La verdad es que la penetración del vehículo eléctrico en España es un poquito más lenta que en países nórdicos de Europa, pero es un tema temporal porque el vehículo eléctrico va bajando de precio continuamente. Cada año vemos precios más competitivos de hecho, ya empezamos a ver vehículos por 23.000 euros y se están vendiendo muy bien pero lo cierto, es que el precio medio del vehículo eléctrico está entre los 30.000 y los 40.000 euros. En países como Francia o Alemania te encuentras el mismo acabado, el mismo modelo y el mismo precio tanto en coches de combustión como eléctricos y eso facilita mucho más la venta. En España es un tema temporal. Nos encontraremos con que ese mercado va a llegar. Los propios fabricantes reconocen que en unos años se va a ver un cambio binario porque nadie va a querer comprar a igualdad de precio una tecnología obsoleta versus una tecnología y futura.

¿Es cierto que una de las principales dudas de los clientes ha sido el dónde van a poder recargar el coche a la hora de hacer viajes largos?

Es cierto, pero también es verdad que ahora mismo ese problema no existe ya que la autonomía de la mayor parte de los vehículos eléctricos es de más de 400 kilómetros con lo cual es una barrera que se ha eliminado. Estamos hablando de que son más de dos o tres horas de conducción antes de tener que hacer una parada. Ahora mismo en España tenemos cerca de 30.000 puntos de recarga y 11.600 gasolineras, es decir, tenemos un surtido de combustible por cada 300 coches. Eso significa que no existe un problema real ya que tenemos menos surtidores de combustible por coches que cargadores súper rápidos por vehículos eléctricos. Además, existe otra ventaja importante y es que mucha gente puede cargarlo en su casa. Eso sin contar con la carga ultrarrápida que acabamos de instalar en Vitoria que permite a los vecinos cargar no solo un vehículo al día sino que puede sacar dar servicio a cuatro, cinco, seis y hasta ocho vehículos al día. Lo que sí que es cierto es que falta señalización y por eso ahora se ha aprobado una normativa que obliga a identificar los puntos de carga las carreteras. La intención es que el Ministerio de Transportes ponga pegatinas en las señales en los próximos seis u ocho meses para indicar que hay una estación de carga igual que se indican los desvíos, las gasolineras o los talleres.

¿Veremos próximamente estaciones de servicio Zunder?

Sí, de hecho ahora mismo tenemos en construcción varias en Castilla y León. Una está en la autovía que va de Salamanca hacia Madrid y ahí tenemos un área de servicio completa que es Zunder y que está en proceso de construcción.

Usted ha sido nombrado CEO europeo del año ¿Cómo recibió la noticia?

La verdad es que es una satisfacción el hecho de que se te reconozca dentro del sector empresarial y es una sensación muy buena. Es un honor poder recibir esa mención que al final es el reconocimiento a todo el trabajo que estamos haciendo desde la compañía. Yo a lo mejor soy la cara visible pero si no contara con el gran equipo de personas que tenemos trabajando, no conseguiríamos hacer las cosas que estamos haciendo.

¿Esto supone un signo de buena salud tanto de la empresa como de la imagen que se da fuera de España?

Sí porque al final es un reconocimiento de cómo hacemos las cosas, de cómo estamos exportando nuestros servicios y de cómo estamos dando a conocer la marca de Zunder no solo a nivel de Europa o de España sino que demuestra la expansión internacional que tenemos en mercados mucho más grandes.

¿Cómo surgió Zunder y cómo han llegado hasta aquí?

Nosotros empezamos con la compañía en el año 2017. Empezamos un socio y yo a desarrollar un software para la gestión de puntos de carga y a partir de ahí, pivotamos un proyecto para montar infraestructuras de carga rápida y ultrarrápida que es lo que hacemos ahora además del software. Hemos ido pasando por todas las etapas habidas y por haber porque al final es un proceso de unos cuantos años. Ahora mismo la compañía tiene un plan de inversión de más de 300 millones de euros entre los años 2022 y 2025, cuenta con más de 100 empleados y tiene presencia en cuatro países.

¿Cuáles son los próximos retos de la compañía?

El objetivo es seguir creciendo, consolidarnos como operador número uno en España ya que ahora mismo somos el segundo solo por detrás de Tesla y nuestro reto es ser el número de recargara ultrarrápida uno en España y colocarnos entre los cinco primeros de toda Europa.

¿Qué es lo que les diferencia de ese principal competidor en nuestro país?

Realmente se mide por el número de postes de recarga pero es algo temporal. Esperamos dar ese 'sorpasso' en los próximos meses o al menos, esa es la idea.