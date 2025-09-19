David Casañ, nuevo director corporativo de Galletas Gullón

Galletas Gullón, galletera centenaria líder en el sector y principal fabricante de Europa, ha nombrado a David Casañ Gil como nuevo director corporativo de la compañía.

David Casañ, con una sólida trayectoria de más de 25 años en diferentes áreas de gestión, llega a Galletas Gullón en un momento de especial relevancia y solvencia para la compañía. La galletera de Aguilar de Campoo obtuvo en el pasado ejercicio una facturación de 697 millones de euros, un 10,6% más que el año anterior, y se encuentra en plena expansión internacional, logrando exportar sus productos a más de 125 países.

Más de 25 años de experiencia en gestión de empresas

David Casañ Gil dispone de una amplia formación académica que, en los últimos años, ha especializado en el sector de la alimentación, como el postgrado ADECA - Alta Dirección de Empresas de la Cadena Alimentaria en San Telmo Business School, PDG - Programa de Dirección General de IESE Business School, Máster Executive en Gestión de Empresas Agroalimentarias en Universidad Nebrija o Executive MBA en EAE Business School.

En sus más de 25 años de trayectoria, cuenta con una sólida experiencia en diferentes áreas de gestión, con amplios conocimientos de gobierno corporativo y gestión, estratégicos y operativos. Responsable de cuenta de resultados (P&L), miembro de Comité de Dirección y miembro de Consejos de Administración, ha dirigido con éxito equipos multifuncionales en contextos muy distintos.