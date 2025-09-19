Más de 25.000 móviles en Castilla y León, infectados por un virus que permite a ciberdelincuentes acceder a ellos

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, y Félix Barrio, director general del INCIBE, han mantenido una reunión de trabajo en Valladolid para analizar la labor del Instituto en la protección de la ciudadanía de la comunidad.

Durante esta reunión, se pusieron sobre la mesa las cifras en Castilla y León, hasta septiembre de este año, tanto de dispositivos detectados por el INCIBE con problemas de seguridad (249.088) como de las peticiones de ayuda atendidas por el 017, Tu Ayuda en Ciberseguridad, (4.426).

Por categorías, se ha detectado que el 18,2% de las incidencias que afectaron a la ciudadanía y organización de la región se debieron a vulnerabilidades de los sistemas informáticos y dispositivos digitales. Así por ejemplo más de 25.000 teléfonos móviles en Castilla y León se vieron infectados por un tipo de virus informático (un 10,94%) de tipo Botnet (red de ordenadores y otros dispositivos infectados con software malicioso -malware- que son controlados de forma remota por un ciberdelincuente, llamado "bot-herder" o "pastor de bots”). Otro 5,34% de los dispositivos detectados se vieron infectados por otro tipo de “malware”. INCIBE recabó de los operadores de telefonía la desinfección de los dispositivos móviles infectados.

Del 1 de enero al 19 de septiembre de este año, el 017, el teléfono de apoyo en ciberseguridad atendió 4.426 peticiones de ayuda, 158 efectuadas por menores, cifra que representa un 3,57% del total; de ciudadanía en general se atendieron 3.911 llamadas, un 88,36%; de empresas 357, un 8,07%. El porcentaje de llamadas sobre total atendidas en España es del 5,35%.

Las consultas telefónicas más frecuentes fueron por compras fraudulentas, 607 en total; seguidas del “Vishing” (fraude que combina el phishing -suplantación de identidad- con la voz humana para engañar a las víctimas en llamadas telefónicas o mensajes de voz, manipulándolas para que revelen información confidencial como datos bancarios, contraseñas o información personal), sobre este fraude se recibieron 558 llamadas.

Por suplantación de identidad, INCIBE registró 472 peticiones de ayuda de castellanos y leoneses, y por “smishing” (tipo de ciberataque de ingeniería social que emplea mensajes de texto (SMS) para engañar a las personas y obtener información confidencial, dinero o hacer que descarguen malware) 358 consultas.