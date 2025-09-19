Muere una joven estudiante de Ponferrada atropellada por un coche en Nápoles

Una estudiante de 20 años, natural de Ponferrada (León), ha perdido la vida este viernes al sufrir un atropello en la pasada madrugada en el centro de la ciudad italiana de Nápoles, donde estaba cursando una beca del programa Erasmus+.

Así lo ha informado la Universidad de León, tras recibir una notificación en el consulado español quien ha informado del suceso, a través del Vicerrectorado de Internacionalización y Compromiso Global, que a su vez se ha puesto a disposición de la familia de la joven estudiante.

La estudiante fue atropellada por un todoterreno conducido por un joven de 18 años, a eso de las 2 de la madrugada del viernes en el corso Umberto I, en pleno centro de la ciudad, cuando estaba cruzando la calle por el paso de peatones.

La chica fue atendida rápidamente por el personal del 118 y trasladada de urgencia al Hospital del Mare, donde falleció pocas horas después a causa de las lesiones sufridas.

Los agentes de la sección de accidentes de tráfico de la Policía Local de Nápoles acudieron al lugar del accidente para realizar las investigaciones necesarias para reconstruir la dinámica exacta de los hechos. El conductor del vehículo fue sometido a pruebas toxicológicas, se le retiró el carné de conducir y el coche fue incautado, añadieron los medios italianos.

La Universidad de León ha trasladado su pésame a los familiares, amigos, compañeros y profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, a los que ofrece todo su apoyo y colaboración en estos momentos de tristeza y pérdida irreparable, a la par que comparte su dolor y conmoción.

"La Universidad de León está de luto. Esta pérdida deja un vacío imposible de llenar. Era una joven llena de ilusión y entusiasmo, que representaba todo lo mejor de nuestra comunidad académica. Nuestro pensamiento y nuestro corazón están con su familia, sus amigos y todos aquellos que tuvieron la suerte de conocerla. La recordaremos siempre con cariño y respeto", se señala en un comunicado.