Denuncian que una niña de Zamora con déficit de atención e hiperactividad sufre acoso escolar psicológico de una compañera

Los padres de una niña de diez años de un colegio publico de la periferia de Zamora, diagnosticada de un déficit de atención e hiperactividad, han denunciado que su hija sufre acoso escolar de tipo psicológico por parte de otra compañera de clase desde hace tres años, sin que se hayan adoptado medidas.

Los progenitores, a través de una nota remitida este martes a los medios de información, han hecho pública su denuncia tras comprobar que este año su hija vuelve a compartir aula con la supuesta acosadora, después de que el pasado curso se produjesen los últimos episodios.

Sostienen que la supuesta acosadora provoca en horario escolar y durante el recreo el aislamiento social de su hija y que otros compañeros de clase no jueguen con ella, lo que atribuyen al hecho de que su hija esté diagnosticada con déficit de atención e hiperactividad.

Estas situaciones se han producido en varias ocasiones de forma intermitente durante los tres últimos años sin que, a juicio de los progenitores, la profesora de clase ni el centro hayan adoptado medidas eficaces para atajar el problema.

Han añadido que no quieren optar por cambiar a su hija de centro educativo porque ella no tiene la culpa y lo correcto es que se adopten medidas para que no se produzcan casos de acoso escolar.

A los padres no les vale el argumento de la Dirección Provincial de Educación de que se están siguiendo los protocolos de actuación ante casos de este tipo porque eso no ha logrado poner fin a la situación.