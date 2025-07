Diez celebra la salida de Cendón de la Ejecutiva del PSOE porque “siembre ha estado en una turbia situación” en “connivencia con Cerdán”

El alcalde de León, José Antonio Diez, celebró este viernes la salida del actual secretario general del Partido Socialista de León, Javier Alfonso Cendón, de la Ejecutiva Federal del partido, donde ejercía como secretario de Ciencia e Innovación, y afirmó que “siempre ha estado en una turbia situación en connivencia con el aparato del partido, especialmente con Santos Cerdán”, hasta el punto de “felicitarse de ser íntimo de su círculo y previamente al círculo de Ábalos”.

Diez realizó estas declaraciones en Onda Cero ante Carlos Alsina, a quien relató la situación vivida en el año 2022 durante el proceso de primarias llevado a cabo para la Secretaría General de la Agrupación Local de León, donde “se realizó una maniobra de alteración del censo dirigida por Cerdán y Cendón” y se produjo “una situación totalmente anómala” que, “desde el punto de vista de la ética y la legalidad no podría haberse mantenido” con “más de 200 fichas de militantes irregulares”.

En este sentido, dejó claro que “Cerdán tenía poder absoluto y se hacía y se deshacía tato como él quería”, al tiempo que calificó de “flagrantes” las irregularidades vividas en ese proceso de primarias de 2022 con “más de 200 personas de la provincia inscritas que no vivían en la ciudad, metiendo a ocho a vivir en un piso”. Unas irregularidades que Diez denunció ante la Comisión de Ética del partido, consciente de que no le iba a hacer caso porque “está nombrada por el mismo que nombró a los demás”.

“La cercanía y la proximidad de Cendón a Cerdán era conocida desde hace mucho tiempo, porque él mismo se felicitaba de ser íntimo a su círculo y previamente al círculo de Ábalos”, afirmó el regidor leonés, convencido de que la salida del secretario provincial del PSOE de León es “la que corresponde”.

En este sentido, José Antonio Diez, resaltó la paradoja que supone que “Cendón estaba muy acostumbrado a invitar a aquellos que discrepaban con el partido y denunciaban determinadas situaciones a irse de él”, mientras que ahora “parece ser que le que sobra es él y así lo ha decidido Pedro Sánchez” en una depuración que “era más que necesaria en el caso de León”.

No obstante, el alcalde de León advirtió que la situación de Santos Cerdán y Javier Alfonso Cendón “afecta de forma colateral al PSOE de Castilla y León”, ya que “una de las personas que era la mano derecha de Cerdán en el proceso de primarias locales de 2022 es ahora la actual vicesecretaria general”, Nuria Rubio, de forma que “los tentáculos y ramificaciones podrían llegar mucho más lejos en cuando a responsabilidad, malas praxis y beneficios por ser amigos de”.

Remodelación de la Ejecutiva

Sobre la remodelación de la Ejecutiva federal del PSOE que se lleva a cabo, José Antonio Diez puso de relieve el “incumplimiento absoluto de las bases del partido”, ya que “se dice que se hace por duplicidad de cargos”. Ante ello, se preguntó si “hace ocho meses no se enteraron de que los tenían y de que el reglamento del partido dice que no puede ser así en más del diez por ciento del equipo” y advirtió que lo que ocurría era que “se saltaban las cosas a conveniencia de unos pocos en un contubernio que ahora se está destapando”.

El alcalde de León afirmó que no entiende que se lleve a cabo sin la celebración de un congreso extraordinario. “Podría entenderse un pequeño cambio de una vocalía o una cuestión menor no requiera de un congreso extraordinario, pero un caso como este, no solo por el propio cambio en la Ejecutiva, sino por los hechos acontecidos casi obligan a su celebración”, añadió, al tiempo que marcó que “esta manera de intentar resolver la situación orgánica con estos cambios no es suficiente y ni siquiera la forma correcta de actuar”.

Secretaria de Organización

Finalmente, sobre el nombramiento de la secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró, como sucesora de Santos Cerdán en el cargo de secretaria de Organización del PSOE, José Antonio Diez aseguró no poder “opinar ni hablar” por no conocerla, pero apuntó: "Si han decidido que sea la nueva secretaria de Organización en una situación tan sumamente compleja entiendo que reúne los requisitos necesarios que no han tenido sus predecesores”, informa Ical.

Sin embargo, lamentó que el problema es que “la ha elegido el mismo” que eligió Santos Cerdán para un cargo orgánico que “es el más importante que existe en el partido”. “Ambos han sido elegidos de forma directa y expresa por el secretario general y sobre él recae una importantísima responsabilidad”, ya que se trata de “personas de máxima confianza y, si fallan, hay responsabilidad desde el punto de vista orgánico del partido”, concluyó el alcalde de León.