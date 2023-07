Dos detenidos en Segovia portando cinco escopetas, una carabina del calibre 22 y abundante munición

La Policía Nacional ha detenido en Segovia a dos hombres que se encontraban en el interior de una furgoneta, que obstaculizaba el tráfico en la confluencia del paseo de Santo Domingo de Guzmán y la calle Cardenal Zúñiga, después de encontrar en su vehículo dos escopetas semiautomáticas del calibre 12/70, una escopeta de cañones superpuestos del calibre 12/70, una escopeta del calibre 36, inutilizada mediante taladros en su recámara, y una carabina calibre 22 con diez cartuchos en su cargador.

Además de las armas se hallaron en el vehículo más de 300 cartuchos semimetálicos, con proyectil de perdigón en su mayor parte, siendo once de ellos de bala expansiva. Los ocupantes del vehículo manifestaron no saber nada de todos efectos, no presentando ni guías de pertenencia de las armas ni licencia o permiso para su porte y uso. Se procedió acto seguido a su detención como presuntos autores de un delito de tenencia ilícita de armas, y fueron trasladados a la Comisaría Provincial de Segovia.

Una vez realizadas las oportunas pesquisas, se comprobó que cinco de las armas intervenidas figuraban entre los objetos denunciados como sustraídos en un robo con fuerza el pasado octubre en el interior de una finca rústica en la localidad segoviana de San Martín y Mudrián. Los presuntos autores fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia, continuando las investigaciones sobre la procedencia la escopeta inutilizada intervenida.

Antes de la intervención en el vehículo, los agentes al ver que los dos hombres presentaban evidentes síntomas de embriaguez, se pidió la colaboración de la Policía Local de Segovia con el fin de realizar al conductor la prueba de alcoholemia, que fue positiva.