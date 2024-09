Dujo exige que Europa imponga aranceles “de manera urgente” a las importaciones masivas de cereal desde terceros países

El presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, exigió este jueves durante la jornada inaugural de Salamaq que Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación trasladen a Europa la necesidad de imponer aranceles “de manera urgente” a las importaciones masivas, especialmente de cereal, que están entrando en el continente desde terceros países “sin ningún tipo de control”.

“Nos están arruinando. Tenemos una sementera de 700, 800 euros por hectárea pero tenemos que vender el cereal a 200 euros, porque aunque tengamos una cosecha aceptable, como la que hemos tenido este año, no salen las cuentas”, cifró el presidente autonómico de Asaja, quien, en términos generales, se comprometió a trabajar para que la agricultura y la ganadería en la Comunidad siga siendo “profesional, productiva y libre”, advirtiendo que, de lo contrario, liderará “la protesta y la calle”.

Por otro lado, Dujo exigió a la nueva consejera del ramo, María González Corral, el control de “todas” las plagas animales y vegetales, según enumeró, “llámese el lobo, ciervos, corzos, jabalíes, topillos o todas las enfermedades de malas hierbas”. Desde su punto de vista, Castilla y León tiene que “copiar” a Extremadura y permitir a los agricultores y a los ganaderos la “quema controlada” de las fincas como “práctica agronómica positiva para el campo pero también para el medio ambiente”, como contrapunto al uso de fitosanitarios.

Además, citando el discurso previo el presidente Mañueco en la inauguración de Salamanca, aseguró que hace falta un seguro agrario “más potente” en Castilla León, ya que engloba, por ejemplo, el 40 por ciento de la producción de cereal en España. En este sentido, reclamó también infraestructuras y avances en regadío y, por otro lado, pidió que la Junta apruebe los expedientes de incorporación de jóvenes que se presentaron durante el año 2023. “Queremos realidades y no promesas”, apuntó.

De igual manera, insistió en que no se retrase “ni un momento más”, la aplicación “con la máxima contundencia” de la ley de la cadena alimentaria. “Las administraciones no están haciendo los controles, ni están poniendo las sanciones que de verdad obliguen a los intermediarios a que el eslabón primero, el más débil, que es el de la agricultura y la ganadería, sea digno y se le pague”, concluyó.

El lenguaje de la calle

Por su parte, el presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, sostuvo en declaraciones recogidas por Ical en el stand de la opa en Salamaq que en el seno de la Comisión Europea se “entendido” el mensaje que en los meses previos mandaron en la calle los agricultores europeos. “Esperamos que no se les olvide”, apuntó, matizó que “lo que no se podía cambiar, ya se puede cambiar y “lo que no querían ni oír hablar, ya quieren oír hablar”.

El documento consensuado por los agricultores europeos, de los que Barato es vicepresidente, contiene, entre otras cuestiones, que “la PAC tiene que tener más dinero en el futuro”. “Hay determinadas inclemencias climáticas que ocurren y venía todo el mundo a pescar en los fondos de la PAC, pero los fondos de la PAC que se queden tranquilos y que haya un presupuesto mucho más cierto para esas situaciones”, aclaró.

Por otro lado, insinuó que falta mucha concreción en el relevo generacional. “Hacee falta más presupuesto y hace falta más tiempo para que la gente se pueda incorporar”, lo mismo que sucede en el cao de la mujer, según agregó. Sobre la ley de la cadena alimentaria, recordó que “no se puede vender por debajo de los costes de producción”. “A veces hace falta hacer menos leyes, pero que las que tenemos se apliquen”, zanjó.

En tono positivo, Pedro Barato reconoció que los precios ahora mismo en la ganadería, en su conjunto, son “aceptables” porque “la exportación está tirando mucho”, pero advirtió sobre el problema del cereal centrado en los costes. “El Ministerio tiene que concretar situaciones de agua, situaciones de energía, situaciones de fauna y situaciones donde la ley de la cadena que se cumpla, si no, no valdrá para nada”, concluyó.