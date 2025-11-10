El PP se emplea a fondo para enmendar la Ley de Movilidad Sostenible

Tras pasar por el Senado la semana pasada, donde se aprobó con algunas modificaciones, el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible regresa al Congrso de los Diputados este jueves, donde se votará por última vez para decidir si incorpora las enmiendas introducidas por el PP en la Cámara Baja. Entre las que se encuentran para blindar el actual mapa concesional de autobuses interurbano que el Gobierno pretende modificar, forzar a Renfe a recuperar las indemnizaciones por retrasos y cancelaciones en el AVE, congelar las tasas aeroportuarias que cobra Aena a las aerolíneas e incluso aplazar el cierre de las centrales nucleares de Almaraz, Cofrentes y Asco I, entre otras.

El proyecto de Ley regula también el transporte a la demanda, los coches compartidos, el uso temporal de vehículos o la regulación básica del vehículo autónomo, y fomenta la digitalización y la promoción de datos abiertos tanto de administraciones, como de gestores de infraestructura y de operadores públicos y privados.

Pero dicho esto, los parlaentarios del PP de Castilla y León se han implicado y empleado a fondo en esta ley, entre ellos el abulense Héctor Palencia, que espera este jueves poder conformar una mayoría en el hemiciclo, que ahora es más posible que nunca después de que los separatistas catalanes de Junts hayan decidido romper con Sánchez y su Gobierno y no aprobar ninguna de sus leyes o iniciativas.

"Vamos a buscar una mayoría alternativa para combatir al ministro del caos y de las mentiras así como a sus políticas", aseguraba este lunes el diputado del PP por Ávila, quien destacaba que son más de 80 las enmiendas que han presentado a esta Ley, de las cuales muchas beneficiarána los castellanos y leoneses, en general, y a los abulenses, en particular.

Entre ellas, citaba por ejemplo en materia ferroviaria el hecho de que vulevan a revertirse los criterios de puntualidad, que se estudien nuevos servicios de cercanías en la comunidad y, en lo que respecta al transporte en autobus, garantizar por ley las paradas, horarios, las frecuencias y las rutas actuales. También se refería a la inclusión del Plan de Convergencia en los Presupuestos Generales del Estado, como otra medida importante para permitir que provincias sin apenas conectividad tengan un mínimo asegurado al año y con bonificaciones.

"Queremos devolver los criterios de puntualidad que nos ha robado Óscar Puente y que se estudien nuevos servicios de cercanías, pero también salvar el bus de los pueblos y un plan de incentivos para los aeropuertos regionales", afirmaba Palencia, quien destacaba también que otra de las enmiendas tiene que ver con sentar las bases legales de un billete único para que los castellanos y leoneses puedan viajar más allá de la comunidad.

El diputado popular insistía en que Óscar Puente es el "peor" ministro de la democracia, "porque genera caos y nos miente a la cara con descaro y sin aportar documentos", advertía. En este sentido, hacía hincapié en que el PP conoció ayer que el Ministerio de Transportes tiene trazado un nuevo mapa concesional para el transporte de viajeros en autobús que contempla 34 corredores frente a 79 actuales, lo que suponen 45 corredores menos. "¿Cómo se puede tener esa cara?", se preguntaba el parlamentario abulense, quien echaba en cara a los diputados socialistas que le rían las gracias al ministro y le aplaudan mientras acusan al PP de estar lanzando bulos".

"Los bulos son ellos", decía, mientras confirmaba que la información de que disponen es que Puente lo que quiere es suprimir paradas, horarios, frecuencias y rutas. "Quieren eliminar el presente y el futuro de los pueblos, cuando el autobús es su unico medio de transporte para comunicarse porque no tienen AVE y casi ni tren", advertía.

Por todo ello, Palencia insistía en que en el PP se van a dejar la piel para corregir las "polítcas del caos y de las mentiras" de Puente, y que para ello van a intentar formar una mayoría en la Cámara Baja, sin líneas rojas salvo con EH Bildu. "Es el momento de impedir este nuevo ataque a los ciudadanos", finalizaba.