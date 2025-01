Encuentran los gallos robados más virales de la historia de España

Los gallos más virales de la historia de España por fin han aparecido. Ha sido en Soria donde han sido localizados por agentes de la Guardia Civil, sin que se hayan trascendido más detalles.

Fue el lunes cuando un vídeos subido en redes sociales por un clan familiar de Valladolid, alertaba de la desaparición de los animales. Allí, dos personas, que llevaban la voz cantante, acompañados por varios individuos más, explicaban la situación y daban un ultimátum para que se devolviera en el plazo de 24 horas los gallos robados.

"Buenas noches a todos, somos de Valladolid y nos han robado los gallos y no queremos jurar fuertes por cuatro plumas", empezaba este vídeo, destacando que conocían gente "chunga" y advirtiendo que tenían cámaras para descubrir a los ladrones y que si en ese plazo de 24 horas no aparecían los gallos, la gente que perpetró el robo tendría que irse de Valladolid.

24 horas después, llegaba la segunda parte. Y en un nuevo vídeo compartido por tik tok es cuando comenzaban los insultos y las amenazas de todo tipo, todo a raíz de una cuenta falsa que se había puesto en contacto con ellos para la devolución de los gallos y que era una patraña.

Un vídeo que, como no podía ser de otra forma, rápidamente se ha hecho viral, por la cantidad de insultos proferidos y frases "inverosímiles" en apenas dos minutos, y que provocaba la reacción de miles de usuarios como el propio Arturo Pérez Reverte, llegando a decir que es "lo mejor del mes".

"Me cago en los muertos del que me robó los gallos, me cago en la caja -el ataúd- de su padre, de su madre, de sus tíos, de sus abuelos, de hace 40 años de todos los que han muerto hasta el día de hoy me cago", se puede oír en este vídeo, sazonado con otras frases como "hacer cardo con los huesos" o "que caíga una epidemia", hasta "cagarse en los muertos de las piedras de la lápida".

Ahora, media España está expectante si después de la aparición de los gallos, y si les son devueltos, habrá una tercera parte. Habrá noticias.