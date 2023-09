Esta es la ciudad española dónde ha hecho más frío este 5 de septiembre tras la DANA

Parece que la DANA ya es historia para nuestro país. Después de dejar por desgracia, al menos tres muertos, las temperaturas vuelven a estabilizarse, aunque todavía existen municipios que han registrado mínimas más típicas del otoño que del verano en el que aún nos encontramos.

Tal es así que hay un puerto de montaña que sigue sufriendo los efectos de la DANA, al registrar la temperatura más baja del país este 5 de septiembre. Se trata de una localidad que estos días atrás ha estado en boca de todo el mundo, y no por temas muy afortunados, ya que ha registrado un caso de violencia de género, y durante el pregón Anabel Alonso, fue increpada por varios vecinos. Este municipio no es otro que el salmantino de Béjar, pero donde se ha registrado la temperatura más baja es en el Puerto de la Covatilla, con 8,4 grados. Entre los diez valores más bajos también figura Cuéllar (Segovia), donde los termómetros bajaron hasta los 9,3 grados, y Monterrubio de la Demanda (Burgos), con 10,2 grados.

Para este martes 5 de septiembre , la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé intervalos de nubes bajas matinales en el norte montañoso, más persistentes en la zona occidental. En el resto de la Comunidad, intervalos nubosos con predominio de nubes altas y presencia de nubosidad de evolución. No se descartan precipitaciones en forma de chubascos débiles y dispersos en zonas de la Ibérica y Sistema Central así como en zonas de montaña del tercio occidental.

Las temperaturas máximas se moverán entre los 29 grados de Burgos y los 22 de Ávila. En Soria, Valladolid y Zamora se alcanzarán los 27, uno más que en Palencia, mientras que Salamanca y León se quedarán en 25.