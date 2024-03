Este es el restaurante que sirve el mejor torrezno del mundo

Los torreznos están de moda, y están poniendo en el mapa gastronómico a Soria. Cada vez son más los establecimientos que ofrecen "este manjar", que es una tira de tocino, siempre con su piel, frita o salteada en sartén o tostada en una parrilla. Habitualmente los torreznos quedan crujientes y dorados por el lado de la piel. Suelen comerse como tapa o como guarnición.

Pues ya se sabe cual es el restaurante que va a servir el mejor torrezno del mundo. No es otro que el Bar Restaurante Chicago, de Zaragoza, tras alzarse con este título en el campeonato celebrado en la localidad soriana de El Burgo de Osma. Juan Carlos Calvo, propietario del establecimiento, ha logrado que el triunfador del concurso haya salido por primera vez, en sus diez años de historia, de la provincia de Soria, aunque la de Zaragoza es el destino de buena parte de la emigración soriana durante las últimas décadas.

El Bar Restaurante Chicago lleva casi medio siglo en el zaragozano barrio de La Almozara, y su propietario es uno de tantos sorianos que decidió hace años abrirse camino en la capital aragonesa a través de un establecimiento que antes regentaron sus padres, originarios de Soto de San Esteban, en la ribera soriana.

Para el ganador, lo principal para cocinar un buen torrezno es elegir una buena panceta, "todas de Soria" y luego elaborarla "con mucho cariño, sin prisas" porque cada panceta "se comporta de una manera diferente y hay que entenderlas", ha explicado tras recoger el galardón.

En la categoría 'Aficionados', Javier Jiménez, de Ólvega (Soria), ha sido el ganador y ya suma cuatro títulos en este concurso del que se retirará por un tiempo "para que la gente sienta lo que yo he sentido" al vencer, aunque "eso no quiere decir que algún día me presente en la categoría 'Profesional", ha añadido.

Los ganadores de la sección 'Profesionales' y 'Aficionados' participarán en una demostración de cocina en el expositor que Torrezno de Soria abrirá en la feria Alimentaria (del 18 al 21 de marzo en Barcelona).

Embajador turístico y gastronómico

Hasta la fecha, el ganador del concurso ha sido siempre un establecimiento hostelero de la provincia. Todos ellos coinciden en que la experiencia les supone multiplicar la venta de este producto gastronómico que se ha convertido en el principal embajador de la provincia en la última década.

Durante el último año, Vicente de Vicente y Juani Delgado, del restaurante Antonio, de San Esteban de Gormaz, han comprobado cómo las ventas se han disparado. Asimismo, ha declarado que la victoria en el concurso ha servido para multiplicar las ventas en su establecimiento, llegando incluso clientes desde Canadá para saborear el torrezno de Soria, informa Efe.

"El último año hemos trabajado muchísimo pero también hemos disfrutado. Que te digan que los torreznos están bien te da una gran alegría", ha manifestado Los finalistas han cocinado en directo los torreznos y el jurado, en cata pública y ciega, ha decidido el ganador con arreglo a criterios de sabor, aroma, textura y presentación.

Para el presidente de la Marca de Garantía, Samuel Moreno, el secreto de un buen torrezno es una panceta de calidad y buena elaboración. Moreno ha deseado que la creciente trayectoria en ventas del producto siga a más y ha subrayado que "se busca cada vez más en todos los sitios".

Próximo destino: la IGP

En este sentido, ha resaltado que la posible obtención este año de la marca de Interés Geográfico Protegido (IGP) tiene que servir para abrir muchas fronteras en Europa y en otros continentes. "Será otra escala. Tendremos un sello de calidad europeo y no todo el mundo lo consigue. Nos dará un reconocimiento de cara al mercado exterior. Hay mucho mercado fuera de España donde poder trabajarlo", ha resaltado.

El certamen remonta sus orígenes a una convocatoria del restaurante Virrey Palafox, en El Burgo de Osma (Soria), conocido por sus jornadas rito gastronómicas de la Matanza de Cerdo, que el próximo invierno cumplirá medio siglo de historia, y que pretendía difundir las bondades culinarias de un producto olvidado y que fue la base de la alimentación en muchos hogares de la España rural.

La marca de garantía es propiedad de la Cámara de Comercio, está gestionada por la Asociación de Fabricantes de este producto y ha conseguido un nuevo récord de producción en 2023, al rozar los tres millones de kilos de producción (2.924.162 kilos), casi un 30 por ciento más que en 2022.