Ester Muñoz cree que la crisis con la candidata de León “se ha resuelto de forma satisfactoria para todos”

La presidenta del PP de León, Ester Muñoz, afirmó que la crisis abierta con la candidata a la Alcaldía de León, Margarita Torres, “se ha resuelto de forma satisfactoria para todos” después de que ambas asistiesen hoy en Valladolid a una reunión responsables autonómicos del partido en la que la aspirante habría aceptado la lista puesta sobre la mesa medio día después de que ella convocase a los medios de comunicación para dar a conocer su propuesta y fuese desautorizada por la formación.

“Margarita me contó lo sucedido. No había tenido un buen día. Sentía que alguien le había aconsejado mal. Como presidenta del partido y sobre todo como mujer y como persona puedo entender que todos nos podemos equivocar”, relató Muñoz en una comparecencia esta tarde en la sede del PP en la capital, a la que Torres no acudió, a pesar de que se esperaba su presencia para dar explicaciones que la presidenta provincial quiso dar también en su nombre antes de señalar que “nunca ha dejado de ser la candidata, otra cosa es lo que haya querido gente que pasaba” y de afirmar que la considera la mejor opción.

Ester Muñoz no quiso detallar el contenido de la lista que la candidata habría aceptado, en la que alguno de sus integrantes no conocería todavía su inclusión, y a la que el Comité Electoral Provincial del PP de León dará el lunes el visto bueno. Preguntada sobre si considera que lo ocurrido puede debilitar la propia candidatura no lo descartó y optó por mencionar al PSOE para referirse alcalde y candidato en la capital. “Me parece mucho peor que te paguen un viaje a Qatar con tu mujer y eso debilita más una candidatura”, dijo.

Torres habría aludido nuevamente a motivos familiares graves para no asistir a la rueda de prensa, a pesar de lo cual el partido -según señaló Muñoz- sigue considerando que puede afrontar los compromisos derivados de la precampaña electoral y las consecuencias que deriven de los comicios del 28 de mayo.