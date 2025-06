La fachada de la sede del PSOE de León aparece con pintadas de "Hijos de Puta", "Puteros" o "Cocainómanos"

La crisis que ha levantado el "Caso Koldo" en España está generando una gran crispación. Cosa que aprovechan los más violentos para atacar las sedes del PSOE. La última la de León, que ha aparecido con pintadas en su fachada, en la que se podían leer diferentes insultos como “corruptos”, “sinvergüenzas”, “puteros”, “cocainómanos”, “vende patrias” o “hijos de puta”, y un cristal roto. El ataque se produjo esta noche en la Casa del Pueblo de los socialistas leoneses, la agrupación con más militantes de Castilla y León, según informaron fuentes del partido.

En ese sentido, el PSOE expresó su “más absoluta condena” por estos hechos contra quienes defienden “la convivencia y la democracia”.“Lo decimos alto y claro: no hay silencio que valga frente a este tipo de violencia”. En su opinión, lo que se está produciendo no son hechos “aislados”, sino son el resultado de una “espiral de crispación” alentada por la derecha “política y mediática", que siguen sin aceptar el resultado de las elecciones y están sumidos en una estrategia "de acoso y derribo sin parangón”.

El PSOE exigió al Partido Popular y su presidente, Alberto Núñez Feijóo, que condenen este ataque, aunque desde Génova se hagan “oídos sordos”. “Ya hemos pedido anteriormente que condenen los más de 170 ataques a nuestras sedes desde noviembre de 2023. No han condenado ninguno”, añadieron los socialistas a la agencia Ical.

“Con su silencio justifican el odio y la violencia contra nosotros. Es una actitud impropia de una fuerza democrática, pero nada sorprendente viendo cómo actuaron la derecha extrema y la extrema derecha -si es que aún se les puede diferenciar- durante la última sesión en el Congreso de los Diputados. La violencia política no se tolera. No se blanquea. Se condena. Y quien no la condena, la ampara”, concluyeron desde Ferraz.