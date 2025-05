Feijoó llama a la gente "decente y honrada" a una manifestación del 8 de junio "sin siglas"

En una abarrotada Cúpula del Milenio de Valladolid el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoó, arrancó su campañapara seguir presidiendo la formación popular, con un llamamiento a todos los españoles “decentes y honrados” a salir el próximo 8 de junio a las calles de Madrid para pedir un cambio del Gobierno.

Núñez Feijoó animó a los ciudadanos a “sin siglas” participar en la manifestación, para protestar ante una situación que ya no se sostiene. En este sentido lamentó decirlo, pero el líder popular afirmó que estamos en un momento en el que los españoles tienen que elegir entre “Mafia o Democracia”.

Asimismo, indicó que "este hedor" que hay en España y que atribuye a la corrupción del Gobierno "ya no hay quien lo resista", por lo que aseguró que no lo van "a resistir más": "Tenemos la legitimidad para acabar con todo esto”, añadió.

El líder del PP reiteró que es momento de “plantar cara” y de “acabar con la degradación” que este Gobierno ha provocado en España. Por ello, afirmó que “frente a aquellos que están anestesiados” y “nos quieren divididos, nos van a encontrar, y nos vamos a poner en píe contra esas prácticas mafiosas”.

Núñez Feijoó también tuvo palabras para los socios de Gobierno, “aquellos que nos hicieron hace años una moción de censura, ¿cuiántas mociones al mes o la semana, o incluso una por la mañana y otra tarde, tendrían que hacer en estos momentos”, se preguntó.

Además, reflexionó sobre los ataques de Vox, a los que dijo, con todo el respeto, que “nunca pensé que me iban a criticar por convocar una concentración contra el Gobierno, pero no les quiero contestar nada, porque no quiero discusión entre los partidos de la oposición, no es nuestra batalla política, nuestra batalla es cambiar el Gobierno”.

Núñez Feijoó también tuvo palabras para los suyos, a los que agradeció los más de 97.000 avales, que hacen que sea el presidente del PP con más avales de la historia, y les pidió “apoyo, trabajo e ilusión, y determinación para que el cambio se produzca de verdad”.

El líder popular también aclaró porque ha elegido Castilla y León, y más concretamente Valladolid, para iniciar su campaña. Núñez Feijoó indicó que primero porque es tierra de los grandes líderes del PP; segundo, porque sus gobiernos son “ejemplo de gestión de los servicios públicos”, y la tercera, porque esta comunidad “va a ser la sede de la próxima victoria del Partido Popular” en las elecciones autonómicas.

“Necesitamos que llegues cuanto antes”

A Núñez Feijoó le precedió en la intervención, el presidente del PP y de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien apeló al “proyecto para España” del presidente nacional de los populares, Alberto Núñez Feijóo, al que urgió a “llegar cuanto antes a La Moncloa para acabar con la pesadilla del sanchismo”.

Mañueco confió en la llegada del PP para “restablecer la decencia en las instituciones, mandando al baúl de los recuerdos a este Gobierno, en plena descomposición, para devolver la ilusión, la certidumbre que representas, la alternativa, el proyecto de cambio que defiende la igualdad de todos, vivan donde vivan”. “Es el proyecto que representa el PP, con Feijóo a la cabeza”, incidió.

En este sentido, consideró que es un “honor” tener hoy al presidente del PP en Castilla y León, sobre el que dijo que “sabes elegir y has elegido nuestra tierra, lo has hecho muy bien porque has querido empezar la campaña aquí, porque conoces la importancia del PP de esta Comunidad”. “Estamos contigo, con tu proyecto, estaremos de manera unánime a tu lado. Eres un lujo de presidente y es una suerte que tenemos los castellanos y leoneses, tenerte siempre a nuestro lado, cerca de nosotros”, subrayó.