Francisco Vázquez apela a la responsabilidad política para aprobar las Cuentas

Continúa la cascada de reacciones tras conocerse este pasado martes el anteproyecto de Ley de Presupuestos presentado por el presidente Alfonso Fernández Mañueco. Y al igual que en su discurso, el secretario general del PP en Castilla y León, Francisco Vázquez, ha apelado a la «responsabilidad y a la altura de miras de los grupos parlamentarios» con el fin de obtener el respaldo a este proyecto para continuar impulsando la autonomía, garantizando un futuro repleto de oportunidades». «Son unos presupuestos récord, que apuestan por unos servicios públicos de calidad, el incremento de las inversiones y más bajada de impuestos», señalaba.

Mientras, el secretario general del PSOE y portavoz de las Cortes, Luis Tudanca, ha afirmado que irán al encuentro con el consejero Fernández Carriedo para su análisis, aunque ha augurado que la Junta «no tiene intención» de aprobar los Presupuestos, sino que Fernández Mañueco está preparando el relato para un «adelanto electoral».

«Nos están tomando el pelo. Nos van a tener entretenidos con el trámite mientras ellos hacen campaña electoral», ha manifestado, a la vez que ha adelantado que no se van a negar al diálogo y que Castilla y León no podría financiar los servicios esenciales de manera autónoma y estaría en «quiebra» si no fuera por la aportación extra del Gobierno y por los fondos europeos.

Por su parte, el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, indicó que su formación está «abierta al diálogo por el bien» de su provincia y de Castilla y León, aunque ha apoyado la tesitura de Luis Tudanca al asegurar que «se está confeccionando el escenario para convocar elecciones en primavera y echarle la culpa al PSOE y Vox» a la vez que ha criticado que se haya empezado «la casa por el tejado a sabiendas» con la presentación del anteproyecto.

Por último, Pablo Fernández, secretario general de Podemos Castilla y León y portavoz del Grupo Mixto, avanzaba su voto en contra del límite de gasto no financiero y ha pedido a Carriedo que no le llame si no acepta cuatro condiciones que tienen que ver con el refuerzo de los servicios públicos, revertir las privatizaciones y más facilidades para la adquisición o alquiler de vivienda.