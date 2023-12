FSIE CyL se suma a las protestas en Valladolid y Burgos por el convenio de Educación Infantil

FSIE Castilla y León, sindicato mayoritario de la enseñanza concertada, en apoyo a una “Educación privada y en este momento tan especial de las Escuelas Infantiles, lucha por un reconocimiento digno de los profesionales de las escuelas infantiles privadas, con tablas salariales acordes al desempeño de su labor educativa y de cuidado y atención del menor, en un contexto en el que la negociación del convenio nacional, de las subidas salariales y otros derechos laborales están al borde del bloqueo”.

Por este motivo se ha sumado a las concentraciones organizadas en Vallladolid y Burgos, para protestas por la situación del XXIII convenio de Educación Infantil

Fuentes del sindicato señalaron que “ponemos en valor la labor desarrollada por estos profesionales que están infravalorados, a pesar de ser una pieza fundamental en la sociedad, ya que desempeñan una función esencial educativa y de cuidado de los menores de 3 años, mientras facilitan la conciliación a las familias, con horarios y jornadas extensas y de gran responsabilidad”.

Asimismo, indicaron que “en FSIE CYL consideramos insuficiente la propuesta salarial y que la irretroactividad no justifica la modificación del complemento de IT, ni tampoco la inclusión de nuevos tipos de descuelgue. Otro aspecto importante y necesario es una reducción de su jornada laboral, para poder preparar su labor educativa, en este momento, las profesionales no cuentan con tiempo para preparar sus programaciones, no olvidemos que sus funciones no son meramente asistenciales, sino que tienen una importante labor formativa”.