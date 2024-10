Giovanna Benedetti y Omar Ortiz Forero, huéspedes distinguidos de Salamanca

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha ofrecido hoy una recepción a los participantes en el XVII Encuentro de Poetas Iberoamericanos. En el transcurso de este acto ha nombrado huéspedes distinguidos a los poetas Giovanna Benedetti y Omar Ortiz Forero.

El regidor municipal ha destacado que es todo un honor que Salamanca se convierta por vigesimoséptimo año en un “puente entre poetas de un lado y otro del Atlántico”. Carbayo ha asegurado que la poesía: “Es una fuente de inspiración y creatividad y, sobre todo, de belleza. Y teniendo en cuenta que estamos en una de las ciudades más bellas del mundo, que además es Patrimonio de la Humanidad, no podría existir mejor combinación”.

El XVII Encuentro de Poetas Iberoamericanos celebra en esta edición la poesía del abulense José María Muñoz Quirós y del cubano Pío E. Serrano. Para ello se ha publicado la antología ‘Para sitiar el asombro’ con textos de los dos homenajeados, seleccionados por Alfredo Pérez Alencart, coordinador de esta cita.

Asimismo, durante la recepción en el Ayuntamiento se ha entregado al poeta argentino Hugo Francisco Rivella la ‘Medalla Fray Luis de León de Poesía Iberoamericana’, que concede el encuentro.

Huéspedes distinguidos

Giovanna Beneditti (Panamá, 1949) se educó en liceos de Panamá, Suiza, Estados Unidos y Francia. Estudió Derecho y Ciencias Políticas en las universidades Nacional de Panamá, Autónoma de Barcelona y Complutense de Madrid. Es doctora en derecho y especialista para la UNESCO en derechos culturales. Poeta, cuentista, dramaturga y ensayista, ha ganado en seis ocasiones el Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró de Panamá –el más importante de su país–.

Entre sus obras: La lluvia sobre el fuego (Cuentario, 1982); El sótano dos de la cultura (ensayos, 1985); El revés del derecho de autor (ensayos, 1987); Entonces, ahora y luego (poemario, 1992); El tambor de la agonía (poemario, 1993); Las claves de Lorca (ensayo, 1997); El camino de los andantes: Bolívar y Don Quijote (ensayo histórico-literario, 1998); Entrada abierta a la mansión cerrada (poemario, 2006); Maqueta y figuración de los derechos culturales (UNESCO, estudio analítico, 2014) Música para las fieras (poemario, 2016); Vértigo de malabares (Cuentario, 2017); Después de los objetos (poesía reunida, 2018-19), Vigilia de Antígona (poema dramático en siete cantos, 2022); Caragabí (poesía selecta, 2023); La razón poética de María Zambrano (ensayo, 2023); Fatamorgana (poemario, 2024). Ha participado en numerosos festivales y encuentros literarios, destacando: el 30º Festival Internacional de Poesía de Medellín, Colombia (2020); el Festival Internacional de Poesía de Curtea d’Arges, Rumanía (2016 y 2019); el Festival Internacional de Poesía de Madrid (2018); el Encuentro Internacional de Poetas Iberoamericanos de Salamanca (2019, 2023 y 2024), el Encuentro Hispanoamericano de Escritores en París (2017, 2019 y 2023), el XVII Festival Internacional Palabra en el Mundo, Chiapas, México (2024). Fue invitada como conferencista y lectora in situ, al Trinity College de Dublín, Irlanda y al Rilke Poetry Center de Praga, Chequia. Giovanna Benedetti es también pintora, dibujante, escultora y ceramista.

Omar Ortiz Forero (Bogotá, Colombia, 1950), Desde su infancia se ha relacionado con el Valle del Cauca por su familia paterna oriunda de Tuluá. Abogado de la Universidad de Santo Tomás, es un decidido gestor cultural y como tal ocupó la Gerencia Cultural del Valle cuando

Gustavo Álvarez Gardeazábal fue gobernador de dicho departamento. Edita y dirige desde 1987 la revista de poesía “Luna Nueva” que completa 50 ediciones y 37 años de vida. Ha publicado por lo menos 13 libros de poesía de los cuales destacamos: “Las muchachas del circo”, “Diez regiones”, “Un jardín para Milena”, “El libro de las cosas”, “La luna en el espejo”, “Diario de los seres anónimos”, “Cequiagrande”, “Lista de espera” y “Pequeña historia de mi país”. La primera edición en España del “Diario de los seres anónimos” que, ampliada y corregida, es publicada en la península por la editorial “La Mirada Malva” en 2015, y la editorial francesa L’Harmattan publica en 20019 una versión bilingüe de este mismo poemario con traducción del profesor Yves Monino.

En 2022 la editorial New York Poetry Press, lo incluye en su colección “Piedra de la locura” con la que se hace un homenaje a un poeta de lengua castellana, publicando una Antología Personal de su obra poética, y es así como aparece el libro “El árbol es un pueblo con alas” impreso y distribuido por Amazon. Ha compilado los siguientes libros: “El yagé y otros cuentos” de Germán Cardona Cruz, “Luna Nueva, muestra de poesía Latinoamericana actual”, “Luna Nueva, once miradas a la poesía colombiana”, “Luna Nueva diez y siete miradas a la poesía colombina actual”, “Luna Nueva diez y nueve miradas a la poesía colombiana”, “Vivir la poesía, poetas en la UCEVA” y “Contar en Tuluá, narradores en la UCEVA”. Ha sido incluido en varias antologías de poesía, tanto nacionales como internacionales. La Universidad de Antioquia le concedió en 1995 el Premio Nacional de Poesía por su poemario “El libro de las cosas” y la Alcaldía de Tuluá lo condecoró en 1997 con la medalla al Mérito Cultural “Germán Cardona Cruz”. En 2022 la Gobernación del Valle, por medio de su Secretaría de Cultura le otorga el premio “Reconocimiento a su obra y vida” en la modalidad de literatura, por su actividad como director y editor de la revista de poesía “Luna Nueva”, fundada en 1987 y hoy vigente, a más de su labor personal con once libros de poesía publicados en el curso de 42 años de vida. Actualmente es profesor de tiempo completo de la Universidad Central del Valle de Tuluá, director del Centro Cultural “Gustavo Álvarez Gardeazábal” y dirige el Festival Internacional de Poesía de Cali.