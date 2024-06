El Gobierno municipal de Valladolid celebrará su primer aniversario con un Debate sobre el Estado de la Ciudad

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valladolid conmemorará el aniversario de su toma de posesión, el próximo 17 de junio, con la celebración del debate del estado de la ciudad, tal y como acordó hoy la junta de portavoces del Consistorio.

El anuncio lo realizó el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, antes de participar en el acto de celebración del Día del Medio Ambiente junto a Pajarillos Educa en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid (UVA), donde apuntó que la celebración del debate se producirá “dentro del periodo que corresponde”.

Además, consideró que el día es “perfecto”, por coincidir con el día en el que, hace un año, el nuevo equipo de gobierno tomó posesión de sus atribuciones, por lo que se podrá ver, según Carnero, “dónde nos encontramos y hacia donde caminamos” un año después del inicio de la legislatura.

No obstante, Carnero no quiso dar un avance de su discurso puesto que “estamos en periodo electoral” y un análisis por su parte de lo realizado por el equipo de gobierno puede interpretarse como “lo que no es”, aunque concluyó: “Hemos hecho cosas bien en aras de conseguir un mayor bienestar de todos y cada uno de los vallisoletanos”.

Arco Ladrillo

Por otra parte, el regidor pidió “responsabilidad y buena fe” al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para que comparta con el Ayuntamiento y con la Junta el proyecto de Arco Ladrillo cuando lo reciba.

“Espero que haya responsabilidad y buena fe entre los socios de la Sociedad Alta Velocidad”, expresó Carnero, recordando que a dicho organismo pertenecen tanto el Gobierno de España, a través de Adif y Renfe, como la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid.

En todo caso, Carnero desmintió que el Consistorio cuente ya con el proyecto dado que “si no lo tiene Adif, cómo lo va a tener el Ayuntamiento”. De hecho, para argumentar sus palabras, informó que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias estará recibiendo hoy el proyecto, ya que estaba previsto que la ingeniería lo entregase entre el día 6 y el 8 de junio.