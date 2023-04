﻿Gobierno de “ progreso"? No. “Regreso “ y engaño neocomunista

Así no se puede presidir Europa. Gobierno de “ regreso “, no de “progreso”. Eso es este Gobierno. Un disfraz raído de “progreso”, cuando el Gobierno “regresa” al comunismo más arcaico y desde luego símbolo histórico junto al nazismo - nacional socialismo -, de lo que el parlamento europeo nos pide encarecidamente no volver jamas por ser los dos regímenes que más tragedia y dolor han causado a la humanidad. Si este gobierno presume y actúa todos los días de manera neocomunista, como así es, esta en las antípodas del “progreso”, desde luego esta también en las antípodas de Europa y lógicamente menos aún de poder presidirla.

La mínima coherencia exige al menos tener las ideas claras y no confundir a nadie.

Esta semana, es de “ regreso” a una ley de vivienda incautadora , vía permisividad ocupa, absolutamente lesiva para el propietario, hipotecando su libre derecho de disposición y de propiedad. Populismo con los que menos posibilidades tienen y demagogia perversa con los votantes con promesas de viviendas a miles y más miles con cada comparecencia en solo diez días, sin posibilidad alguna de realidad y cuando en cinco años de legislatura no se ha hecho absolutamente nada para los más necesitados. La mentira, de nuevo, por bandera.

Al principio de la semana, el PSOE vota en contra de que la UE financie la valla de Ceuta y Melilla tras lo acordado en el Consejo Europeo que asume también el jefe de Gobierno. Todo da igual.

El lunes se denuncia también en la prensa el pago de 2,5 millones al sobrino del Che desde la fundación FIIAPP que preside la vicepresidenta del Gobierno y en medio del caso “Mediador”. No se puede dar crédito en un gobierno serio.

También el lunes la ministra Belarra carga contra padres y adultos como referentes de los niños, creando una estrategia contra “ patrones patriarcales y adultocentricos” que sufren los menores… y sigue aquello de Celaa en que “los hijos no son de los padres” … ingeniería social más allá del nazismo- comunusmo.

“ Regreso” a un país imaginario, irreal, y único en el mundo donde hace un par de días se anuncia en España que PNV, Bildu y socialistas del país vasco se alían para hacer desaparecer el español en los colegios, en esa parte de la nación. Navarra sigue el mismo camino… todos callados y gobierno cómplice atacando la Constitución y admitiendo la estrategia xenófoba independentista.

El miércoles 26 dice el Jefe de Gobierno que cumpla el partido de la oposición con la legislación europea y acabe con el atropello en Doñana. La oposición le pregunta quien nombra a los ministros - por lo del caso de la ministra destituida, parece ser, a petición de Marruecos- y contesta que la respuesta está en la Constitución y que además llevan 1602 días sin cumplirla … en referencia a la renovación del CGPJ

La vicepresidenta Ribera dice también refiriéndose a Doñana “no vamos a negociar ilegalidades “

Todo esto, brevísimo resumen de una mínima parte de hechos de esta semana.

Este es un Gobierno de “regreso”, no de “progreso”. De “regreso “ a la más tenebrosa caverna. ¿Como es posible exigir el presidente y la vicepresidenta cumplimiento de la legislación europea, - en lo de Doñana- cuando el propio presidente del Gobierno incumple el mandato y la legislación europea por ejemplo con la independencia de la justicia, insultándola, chantajeandola y pervirtiéndola, que es base esencial de la democracia? Una base esencial, sin la cual no hay democracia, no existe, y que el Gobierno lamina sistemáticamente.

¿Como es posible que la ley de la vivienda salga con la actuación decisiva de los filoterroristas, que es algo contrario a todos los principios fundamentales de Europa y donde nos han conminado desde la propia Europa al respeto permanentemente a las víctimas del terrorismo, a que no prescriban los delitos y a que se investiguen, habiendo tantos por resolver aún, y sin hacer el Gobierno caso? Es la profanacion más abyecta de los principios básicos de la más mínima humanidad que este presidente de Gobierno no conoce o más bien ataca y traiciona aunque no se inmute con ello.

¿Esto es “progreso”, o es “ regreso y acción abominable y satanica “ a un pacto con lo peor de la sociedad, aquella que abandera la acción histórica de una fatídica tragedia asesina, aquella que ha dado un golpe de estado para deshacer España y promete volver a hacerlo, y aquella que impone dictatorialmente los postulados comunistas, esos que nos pide precisamente Europa no volver jamas a ellos por trágicos ?

¿Es esto un ejemplo de Gobierno de “ progreso “, o es más bien ejemplo cristalino de Gobierno de “ regreso” a las tinieblas más viejas y fantasmales, a los fundamentos de lo peor de las personas, de su mala conciencia, sus envidias y vilezas ?

¿Es un ejemplo de “ progreso “, o es más bien el ejemplo superlativo de “regreso “ a fobias , mentiras, narcisismo irreverente, psicopatía y maquiavelismo sin escrúpulos que basa su acción personal diaria en ello, involucrando dictatorialmente a los demás, sin importarle un átomo ni España, ni el bienestar e igualdad de los españoles, ni de Europa, ni de nada ?

Esto está muy por encima ya de ideologías y partidos. Es un peligro enorme para los españoles y los europeos, y así no se puede presidir Europa. Un jefe de Gobierno que ha “ incautado” y “ abducido” al partido socialista, anulando despóticamente los órganos de dicho partido, al igual que está anulando y fagocitando con acción y decisión caudillista las instituciones del estado. Alguien que teoriza sobre “ progreso “ y es lo más parecido al “ regreso” a lo peor de la naturaleza humana, rebasa cualquier otra cuestión, pues en su horizonte está perseguir sólo el mal con tal de dar rienda suelta a su egolatra, y tenebrosa autosatisfaccion .