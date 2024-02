"El hombre que vendió la Torre Eiffel" llega al Miguel Delibes de Valladolid

Primavera de 1925. En el parisino hotel Crillon se cierra la mayor estafa del siglo XX. El 11 de marzo de 1947, ese mismo hombre muere en el centro médico para prisioneros federales del condado de Greene, Misuri. En su certificado de defunción, el oficial de turno lo definirá para siempre como: ‘aprendiz de vendedor’. Su nombre es Víctor Lustig. Su alias más conocido, conde Von Lustig: ¡el hombre que vendió la Torre Eiffel!

Esta es la sinopsis de la obra de teatro "Von Lusting, el hombre que vendió la Torre Eiffel", que lleva dos años de gira y que se presentará el próximo sábado 24 de febrero en el Centro Cultural Miguel Delibes, a partir de las 20 horas. Una obra con importantes galardones como son el Premio Garnacha 2023 al mejor espectáculo y a la mejor dirección y en 2022, su actriz protagonista, Patricia Estremera, lograba el galardón a la mejor actuación en el Festival Nacional de Teatro Vegas Bajas 2022.

Y es que esta actriz vuelve a su tierra, Valladolid, que la vio nacer y formarse tanto en el taller de Juan Antonio Quintana como en la Escuela de Arte Dramático, y atiende a LA RAZÓN, mostrando la ilusión que le supone actuar para los suyos.

Escena de "El hombre que vendió la Torre Eiffel" La Razón

Producida por "Los Absurdos Teatro", una compañía con más de 14 años de vida y unas 2.000 funciones, y con sello castellano y leonés, "El hombre que vendió la Torre Eiffel" surgió, como gran parte de las buenas obras, de la casualidad, con una frase con la que se topó Alfonso Mendiguchía, autor del texto y actor también. Tras dos años macerando la idea al final se plasmó en el papel para dar su salto a las tablas para contarnos la historia de un farsante, un embaucador, que incluso llegó a tener la protección del mismo Al Capone.

Desde que se estrenara allá, un 30 de abril de 2022, la obra ha ido girando por toda España, con "una respuesta muy positiva. Está funcionando muy bien y es un sentido homenaje al teatro", señala Patricia Estremera, que llega a interpretar durante la función hasta a 14 personajes, "de forma artesanal", y "haciendo cómplices" al público de la actuación.

Una obra que no va a defraudar a los asistentes, señala la actriz vallisoletana, quien también hace una alegato a favor de la cultura y de sus creadores. "Somos las compañías locales las que sostenemos el tejido artístico de las ciudades y pueblos, y muchas veces no se cuida. La cultura crea adhesión y te hace sentir más valorado", apunta Patricia Estremera que anima a sus paisanos a dejarse caer el próximo sábado por el Auditorio Miguel Delibes y sumergirse en una obra que les va a sorprender. Algo de lo que no tiene, ninguna duda.

El hombre que vendió la Torre Eiffel: Sábado, 24 febrero. 20:00 horas en la Sala de Teatro Experimental. Precio de las entradas: 10 euros