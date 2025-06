Honda preocupación en El Espinar ante el vaciado del embalse de El Tejo

Inquietud entre los habitantes de la localidad segoviana de El Espinar ante el inicio este lunes del vaciado del segundo escalón del embalse de El Tejo previsto por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) por motivos de seguridad de la presa.

Una actuación que responde a criterios “estrictamente técnicos” y se lleva a cabo en un periodo seco, que es el idóneo para poder realizar un análisis detallado del comportamiento de la infraestructura, según informa el organismo de la Cuenca del Duero, donde entienden que exista preocupación ante cualquier intervención sobre una infraestructura relacionada con el abastecimiento de agua.

Si bien, recuerdan que desde diciembre están desarrollando trabajos de "carácter urgente" con el objetivo principal de garantizar la seguridad de la presa, pero que responden “exclusivamente” a criterios técnicos y de prevención.

"El único objetivo es asegurar la integridad de la infraestructura y, ante todo, la protección de las personas”, apuntan desde la CHD en un comunicado al que ha tenido acceso ste periódico, con el que lanzan un mensaje de tranquilidad a la población.

El organismo gubernamental apunta también que están ejecutando inversiones por un importe de 3,6 millones de euros destinadas a asegurar un sistema de suministro “alternativo y fiable para el municipio”, como por ejemplo la rehabilitación de una conducción preexistente desde la presa de Puente Alta, cuya puesta en servicio está prevista para principios del mes de julio, siempre que se cumplan los plazos establecidos.

La CHD afirma también que el Ayuntamiento de El Espinar ha sido informado de manera continuada a través del Comité de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), órgano colegiado en el que las distintas administraciones colaboran estrechamente para coordinar esfuerzos y garantizar la eficacia de las medidas adoptadas.

Por último, la Cuenda del Duero reafirma su compromiso con la colaboración institucional, así como su voluntad de continuar trabajando por la seguridad de la infraestructura, y agradece la “comprensión de la ciudadanía” ante esta situación.

Desde el Consistorio segoviano, el alcalde Javier Figueredo y su equipo de gobierno han grabado un vídeo en el embalse de El Tejo que han lanzado a sus redes sociales, en el que abordan todas sus inquietudes sobre el vaciado y la situación actual, ofreciendo información de primera mano.

En el audiovisual el primer edil se dirige a sus vecinos para mostrar su proecupación por el aspecto "atípico" que muestra el embalse en estas fechas, en un 64 por ciento de capacidad, de la que al menos el 25 por ciento son lodos, según advierte Figueredo, quien apunta que desde el Consistorio han estado trabajando en este asunto desde hace meses y han trasladado su preocupación a la CHD, a la que piden una solución rápida y eficaz.

Mientras tanto pide a los vecinos un uso moderado del agua. "Cada gota cuenta y la colaboración de todos e esencial", señala, al tiempo que advierte de que cl consumo de agua potable tampoco está garantizado para este verano.

El que propone la la CHD desde Puente Alta no saben cuando va a ser ni desde cuando van a poder disfrutar de ese agua, y por eso piden que no se haga el segundo vaciado para no quedarse sin abastecimiento.