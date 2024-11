La iniciativa "mesas que nutren" reúne en Valladolid a 21 entidades para demandar una mejora en los comedores escolares de Castilla y León

La iniciativa “mesas que nutren” ha reunido a 21 entidades de Castilla y León en Valladolid para coordinar una serie de demandas sobre los comedores escolares de la región. En la reunión de la tarde del miércoles 13 de noviembre, en el centro cívico canal de Castilla en Valladolid, participaron entidades del ámbito de las familias y la educación ( Confederación, federaciones provinciales y AMPA), de la nutrición y salud (Colegio de Dietistas-Nutricionistas de Castilla y León, grupos de investigación, pediatras,..), de la producción agroalimentaria (sindicatos, cooperativas, asociaciones y consejo de agricultura ecológica y de IGP), de los derechos laborales (sindicatos), del desarrollo rural (GAL, CDR,...), socioambientales y de la economía social y solidaria y un largo etc.

El espacio sirvió para presentar públicamente la iniciativa, sumar adhesiones, así cómo para completar y validar las demandas impulsadas por las entidades convocantes y diseñar una hoja de ruta que tiene como siguientes pasos seguir sumando adhesiones y profundizar en el conocimiento de la situación actual de los comedores escolares.

En este primer encuentro en el que se validaron las demandas por parte de todas las entidades adheridas, se detectaron las barreras identificando actores implicados en dichas demandas, se propuso un próximo encuentro para el mes de enero de 2025 para continuar concretando los siguientes pasos a seguir y las líneas de trabajo en las que priorizar.

“Creemos que no se habla lo suficiente sobre las comidas que consumen niños y niñas en los comedores escolares. No nos planteamos que se está reproduciendo un modelo que no pone en valor nuestra cultura alimentaria ni a los productores y productoras de nuestro entorno, además de no favorecer una educación alimentaria saludable” explica (una de las entidades), parte de la iniciativa mesas Que Nutren. Entre las demandas destacan incluir claúsulas sociales y ambientales en pliegos de contratación, un cambio de modelo de adjudicación, una apuesta clara por las cocinas in situ, menú variados y sostenibles entre las once propuestas presentadas.

Mesas que Nutren, un espacio de encuentro regional

La iniciativa mesas que Nutren pretende reunir en una única plataforma por la mejora de los comedores escolares a AMPA y familias, pero también otras entidades y agentes del territorio con capacidad de intervención o con interés en el tema: ayuntamientos, grupos de desarrollo rural, colegios oficiales, grupos de investigación, organizaciones agrarias, sindicatos, etc, porque se considera que los comedores pueden ser una palanca tractora de la agricultura y la economía local, así como de una mejora en la salud y bienestar de nuestros menores. Y está abierta aún a nuevas adhesiones a través de su página web.

Situación de los comedores en Castilla y León

En Castilla y León los 476 comedores de las escuelas públicas de educación infantil y primaria son gestionados por, únicamente, 3 grandes empresas, y aproximadamente el 63% son gestionados a través de un servicio de catering en línea fría que elabora los menús en cocinas centrales de Valladolid y Burgos, lo abate (proceso de enfriamiento) y traslada 2 veces por semana a los centros escolares hasta el momento de su regeneración (en barquetas de plástico). La administración regional apenas valora, en las licitaciones,crierios sociales y ambientales como la calidad y proximidad de los ingredientes a pesar de que la nueva ley de contratación pública ya hace hincapié en la valoración calidad / precio.

Desde la iniciativa “mesas” se demanda una apuesta firme por la cocina in situ, a base de menús saludables que reduzcan los ultraprocesados, frituras y alimentos azucarados, y aumente el consumo de verdura, legumbre y fruta de temporada, proximidad y sostenibles, que se impulse una compra directa a los productores locales, que se incorpore el comedor en el proyecto educativo del centro como un espacio educativo más y sea un espacio amable y libre de ruidos y conflictos, que se evite el uso de envases plásticos y la regeneración de alimentos en los mismos, que se evite el desperdicio alimentario y que aporte unas condiciones laborales dignas al personal de cocina y monitores/as.

“La iniciativa mesas pretende generar una plataforma a nivel regional que articule a todo tipo de entidades y personas interesadas en la mejora de los comedores escolares de Castilla y León hacia un modelo más saludable, sostenible y vinculado con su territorio así como con la producción local”.