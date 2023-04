Interrumpen el mitin de Sánchez en Segovia para pedirle explicaciones por su giro en el Sahara

Todo iba normal y discurría con tranquilidad en los jardines de Zuloaga de Segovia durante la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mitin de apoyo a la candidata socialista a la Alcaldía de la capital del Acueducto, Clara Martín, cuando, justo en el momento en el que Sánchez criticaba al vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, sus palabras alentando a los jóvenes sobre si el CO2 es contaminante o no, tres jóvenes que seguían el acto se levantaban de sus sillas para afearle su giro en las políticas hacia el Sáhara y reclamarle también que se replantee lo que está haciendo en relación a ello, con referencias a Marruecos y a un posible referéndum de independencia en ese territorio.

De hecho, uno de los jóvenes le preguntaba que cuánto le ha pagado Marruecos. Sánchez rápidamente contestaba con un sí, sí aunque luego añadía un «que eso no es así», mientras el resto de asistentes al acto comenzaban a silbar y abuchear a los tres jóvenes que había interrumpido que finalmente abandonaban el acto, no sin antes escuchar a Sánchez en tono irónico como se dirigía a ellos afeándoles su conducta: «Ya habéis hablado, ¿podemos hablar el resto?», decía el líder de los socialistas quien defendía la actitud de los socialistas ante estos ataques: "Nosotros no insultamos a nadie y eso nos diferencia del resto", decía.

Y es que hace un año más o menos, poco después de que a Sánchez le extrajeran tres gigas de información de su dispositivo móvil, daba un giro histórico en la postura española sobre el Sáhara, al apoyar un referéndum entre la población local a respaldar el plan de Marruecos para obtener la autonomía del territorio.

Durante su intervención, el presidente del Gobierno había un alegato en defensa de la sanidad y educación públicas, del sistema nacional de dependencia y de unas pensiones dignas. "Somos el único gobierno en Europa que ha aprobado una reforma laboral y una reforma de las pensiones con paz social; y tenemos en España la mayor paz social de toda Europa", destacaba.

Y respecto a las elecciones del 28 de mayo, aseguraba que en estos comicios la Liga del PSOE y del Gobierno es la de la gestión y la de saber dar respuesta a los problemas de la gente y a sus demandas.

"En gestión no hay color, gana el rojo del PSOE", apuntaba.