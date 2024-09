Jazz Palencia Festival rendirá un homenaje a Paco de Lucia en el décimo aniversario de su muerte

Once son ya las ediciones del Jazz Palencia Festival, uno de los encuentros en torno al jazz más relevantes en el ámbito nacional, que mantiene su exigente nivel con grandes estrellas del panorama

internacional, conservando a la vez su reconocimiento y compromiso con el talento nacional. Del al 23 de noviembre, los teatros Principal y Ortega acogerán los conciertos de Ariel Brínguez, Dee

Dee Bridgewater, Maria Schneider y Lakecia Benjamin, para culminar con un homenaje a Paco de Lucía en el décimo aniversario de su fallecimiento.

El Teatro Principal se llenará de sones clásicos cubanos con el proyecto más personal y especial de Ariel Brínguez, exmiembro de la Latin Big Band de David Murray y doble ganador de los Grammy

por sus colaboraciones con Chucho Valdés y Alejandro Sanz, que dará el pistoletazo de salida en este recinto el sábado 9 de noviembre.

A base de boleros y danzones, el grupo revive la pasión y el ambiente de la Cuba de los cincuenta a través de músicas transgeneracionales y que han ocupado, con justicia, uno de los podios más

notables de la historia musical contemporánea. El grupo de Brínguez, que acomete los saxos tenor y soprano, viene redondeado con la guitarra de Héctor Quintana, la batería de Marcos Cavaleiro, el

piano de Pablo Gutiérrez y el contrabajo de Darío Guibert.

Una semana después, y como ya es habitual en el Jazz Palencia Festival, se inauguran los conciertos de abono en el Teatro Ortega, que se extenderán durante los dos fines de semana siguientes del mes

de noviembre. Arranca con uno de los platos fuertes de la edición, el cuarteto enteramente femenino de Dee Dee Bridgewater que encadena versiones de canciones protesta en 'We Exist!' y a la que

podremos escuchar el viernes 15.

La fuerza vocal de la cantante estadounidense Bridgewater, que ha encarnado a Billie Holiday en el teatro y cuenta en su haber con el álbum tributo a Ella Fitzgerald 'Dear Ella', se suma a su activismo

como embajadora de buena voluntad de la ONU. Bridgewater, una de las más relevantes vocalistas femeninas actuales, ganadora de dos Grammys y un Tony, llega al festival acompañada por la

bajista Rosa Brunello, la batería Evita Polidoro y la pianista Carmen Staaf, en un concierto que promete rendir homenaje a grandes canciones protesta de la historia, como 'Mississippi Goddam', y

confluir pasado y presente en torno a la lucha de las mujeres en todo tipo de causas sociales a lo largo de los últimos tiempos.

Al día siguiente, el sábado 16, será día de mezclar música clásica y jazz. Con Maria Schneider, cuyo 'Data Lords' ganó dos Grammy y el Grand Prix de l'Academie du Jazz, se alternarán los acordes con más swing junto a filarmónicas melodías de cámara. 18 músicos en escena de renombre acompañarán a la dirección de Schneider en esta Big Band donde podemos reconocer al acordeonista Philippe Thuriot, la trombonista y cantante Rita Payés, el trompetista Joan Mar Sauqué o los saxofonistas Irene Reig y Enrique Oliver.

En la semana de cierre del festival, la brillante y expresiva saxofonista Lakecia Benjamin presenta en Palencia su último trabajo, por el que ha sido nominada a 3 Grammys, 'Phoenix’, tras el éxito que le supuso en 2020 'Pursuance: The Coltranes', y que funciona como doble metáfora tras sobrevivir milagrosamente a un accidente de coche hace tres años, pero también al renacer de su Nueva York natal tras una pandemia que cambió el mundo a nivel global. Integrante a su vez a lo largo de su trayectoria de bandas legendarias como la Count Basie Orchestra o la Duke Ellington Orchestra y colaboradora de artistas como Harry Belafonte, Stevie Wonder o Kool & The Gang, Benjamin, aterriza en el XI Jazz Palencia Festival el viernes 22 acompañada por su saxo alto y junto al bajo de Elias Bailey, el piano de Zaccal Curtis y la batería de EJ Strickland.

El certamen concluirá el sábado 23 con el homenaje al legendario Paco de Lucía en el décimo aniversario de su fallecimiento. Vendrá de la mano de cuatro titanes musicales que tuvieron la ocasión de compartir tablas y agrupaciones con él. Uno de ellos es el bajista Carles Benavent, que trabajó durante veinte años junto al autor de 'Entre dos aguas' o 'Mediterranean Sundance', y que también ha tocado con Miles David, Chick Corea, Pat Metheny y Camarón de la Isla.

También estará presente el percusionista Tino di Geraldo, de larga trayectoria en solitario y con amplio currículo en colaboraciones de primer nivel; además de con el propio Paco y Carles Benavent, ha tocado con Manolo Sanlúcar, José Mercé, Aute, Serrat, Sabina, Luz Casal o Rosario Flores, entre muchos otros artistas. Antonio Serrano, uno de los mejores armonicistas del mundo, que formó parte del grupo del histórico músico gaditano hasta la muerte de este hace diez años, y el guitarrista Antonio Sánchez, sobrino de De Lucía y también miembro de dicha banda en su última etapa, redondean el final de esta serie de conciertos que conformarán la XI edición del Jazz Palencia Festival.