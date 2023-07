Jesús Fonseca: «Se ha perdido ese ejercicio en soledad de enfrascarse en un libro»

Humildes pensares y sentires. Reflexiones humanísticas y espirituales de un «gacetillero», como a él le gusta definirse. Jesús Fonseca, periodista, poeta y escritor, nos deleita con una colección de artículos, 95 en total, en su última publicación «Gacetillas para aupar la vida», que han visto la luz en los últimos años en varios periódicos de tirada nacional, entre ellos LA RAZÓN, aunque hay otros que son inéditos.

«Se trata de textos cortos que tratan de aupar la vida, que llaman a ilusionarse, que invitan a compartir, y también a levantar la compasión. Todos ellos entrelazados en una visión esperanzada del vivir, por que hay demasiada negatividad en la sociedad actual», confiesa en una entrevista a este periódico. Unas gacetillas que se adentran en el pequeño milagro cotidiano de la vida corriente, del disfrute de los sencillos placeres de la existencia, tratando de vislumbrar lo extraordinario de lo ordinario. Los títulos de estos pequeños artículos van por esa dirección: «Elogio de la fragilidad»; «Sin amigos no hay vida»; «Orgullosos de no saber nada»..., pero donde no faltan otros con un tinte más crítico como «Chantajistas emocionales»; «Dictadura global» o «Bancos tóxicos» y «Ancianos descartados».

Todo ello prologado por la sapiencia y el buen saber del también escritor y maestro de yoga, Ramiro Calle, con el que ha compartido mil vivencias, una de ellas, recuerda en un accidentado peregrinaje tras las huellas de Buda, por tierras de la India. «Hay que interiorizar lo que realmente importa y dejar de un lado la hojarasca. Tenemos que darnos cuenta de la importancia del otro en la vida uno y procurar prestarle atención y arrimar el hombro. Sé que suena muy buenista pero necesitamos mirar la vida desde la aceptación y desde la gratitud», prosigue el autor.

Las experiencias y los encuentros vividos en la América Hispana, como a él le gusta decir, están muy presentes en estas páginas. «Hasta que no se viaja y se vive allí, uno no sabe la responsabilidad que supone escribir en español», afirma. Y África también está muy latente también en el libro, lugar donde ha compartido experiencias, en múltiples ocasiones, con los más desfavorecidos en este continente. De hecho, la portada del libro corresponde a una imagen de la Isla de Idwji, en la República Democrática del Congo, uno de los lugares más pobres del mundo y donde se ha puesto en marcha de un complejo educativo, con él como responsable.

Portada del Libro "Gacetillas para aupar la vida" La Razón

El efecto «devastador» de las nuevas tecnologías, también sale a relucir en esta conversación. «Mira, los periodistas tenemos tendencia a escribir muy largo a ser redundantes, y ahora, en estos tiempos que corren, no hay que fatigar al amable lector». «Se ha perdido mucho ese ejercicio en soledad de enfrascarse en un libro. Ahora priman las imágenes y las hojarascas y eso me preocupa mucha, por que estamos encaminándonos a una sociedad iletrada», lamenta a la vez que explica que desde hace unos años, cuando viaja en tren, suele ser el único pasajero del vagón con un libro en la mano. «Nos estamos deshumanizando», afirma y concluye con una sabia reflexión: «El que lee y el que viaja es el que conoce y el que sabe».

Un trotamundos del periodismo de antaño

Referirse a Jesús Fonseca es hablar de un periodista de raza, enfrascado en mil batallas por todo el mundo, y en algunos casos jugándose literalmente la vida. Corresponsal en Lisboa y Bruselas, así como

enviado especial a más de 40 países de Europa, Asia, África y América, fue delegado de la agencia Efe en Colombia, Argentina o Senegal y director de la delegación en Castilla y

León en La Razón. Es Premio Francisco Cossío y de los Valores Constitucionales.