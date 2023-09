Las Jornadas Medievales de Ávila estrenan su Interés Nacional con miles de asistentes

El mercado medieval de Ávila, incluido dentro de las XXVI Jornadas Medievales-Ciudad de Ávila "El mercado de las tres culturas", ha abierto este viernes 1 de septiembre sus puertas a las miles de personas que han llenado el casco histórico para celebrar con "orgullo" el título de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Casi dos semanas después de que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Secretaría de Estado de Turismo, concediera este reconocimiento a la fiesta por excelencia de la capital abulense, el recinto amurallado ha abierto sus puertas a un público que el año pasado superó las 120.000 personas.

Para dar la bienvenida a los mercaderes al frente de los más de 200 puestos instalados en la decena de zonas habilitadas para ello, buena parte de la corporación municipal se ha reunido en el Consistorio, mientras en el exterior se escuchaba el bullicio y la música que acompaña a los juglares, bailarines y todo tipo de seres mitológicos y mágicos.

Y todo ello, en un ambiente de fiesta en esta Ciudad Patrimonio de la Humanidad que desde que en 1997 arrancó el mercado medieval de Ávila, ha hecho de estas Jornadas Medievales su fiesta más importante y multitudinaria del año.

En esta ocasión, la ciudad y su Ayuntamiento pretenden celebrar por todo lo alto la declaración de esta cita como Fiesta de Interés Turístico Nacional, según ha destacado a los periodistas la teniente de alcalde de Empleo, Industria, Comercio, Turismo y Cultura, Sonsoles Prieto.

Para ello, se ha ampliado el recinto de celebración para evitar que se produzcan tantas aglomeraciones, al mismo tiempo que se han programado más de un centenar de actividades durante estos tres días y se han empleado más de seis kilómetros de tela para decorar calles, plazas y la muralla de Ávila.

Pero estas Jornadas Medievales no serían lo mismo sin la participación ciudadana, no solo de los vecinos de la capital abulense, sino también de los miles de visitantes que durante estos días llenan la ciudad de bullicio, alegría y diversión, pero también sus hoteles, que prácticamente no disponen de plazas.

Además, esta fiesta que trata de poner de relieve la convivencia que en su momento se produjo entre las tres culturas -cristiana, judía y árabe-, tiene como nota distintiva el hecho de que abulenses y turistas se vistan de época haciéndose sus propios atavíos o encargándolos en las tiendas que se dedican a hacerlos a medida en la ciudad.

Para velar por la seguridad de los miles de asistentes se ha desplegado un dispositivo de 300 personas, de manera que todo pueda discurrir con normalidad en tres días en los que participantes y Consistorio estarán pendientes de la meteorología, ante las negativas previsiones conforme avance el fin de semana.

En este sentido, Sonsoles Prieto ha señalado que dichas previsiones han ido mejorando con el paso de los días, de manera que este viernes el buen tiempo está prácticamente asegurado, al igual que durante buena parte del sábado.

Preguntada al respecto, la teniente de alcalde ha señalado que finalmente las previsiones "no son tan malas" como al inicio de la semana, lo que espera que contribuya a que la afluencia al mercado medieval vuelva a ser masiva, aunque ve "complicado" superar las 120.000 personas que participaron el año pasado. "Ojalá lo superemos", ha indicado, antes e admitir que cada edición resulta "más complicado alcanzar" las cifras del año precedente.

Por el momento, la meteorología ha contribuido a un arranque multitudinario del mercado medieval y de las numerosas actividades incluidas en un programa festivo diseñado para celebrar el reconocimiento de las Jornadas Medievales de Ávila como Fiesta de Interés Turístico Nacional, informa Efe.