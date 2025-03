La Junta niega que el albergue Fernán González de Miranda vaya acoger a menores no acompañados: "No hay nada oficial"

"La Junta no tiene intención de convertir el Albergue Juvenil Fernán González de Miranda de Ebro en un centro de menores no acompañados”.

Así de ontundente se ha expresado este lunes el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, respecto a las noticias que han salido en las últimas horas acerca de la posibilidad de que puedan llegar menores no acompañados al municipio y que puedan ser acogidos en este espacio ya que la Junta el es el titular del mismo.

"No tenemos ninguna comunicación oficial", insistía el consejero, quien llamaba a ser “rigurosos” en este ámbito, y explicaba que la política habitual en el tratamiento de menores no acompañados es que puedan ser acogidos en pisos de convivencia de pequeño tamaño y no en una infraestructura de gran tamaño como puede ser un albergue juvenil

Y respecto al hecho de que solo se esté permitiendo hacer reservas a quince días vista, González Gago apuntaba que se debe a que se va a llevar a cabo dentro de poco una reforma estructural del edificio y los arquitectos están trabajando ya en ello”.

El consejero se expresaba de esta forma a preguntas de los periodistas tras González Gago durante su visita al Centro Administrativo de la Junta en Miranda de Ebro que ha cumplido ya 25 años de servicio de atención al ciudadano.

González Gago destacaba la cercanía, eficacia, eficiencia y coordinación existente desde siempre en este espacio y ponía en valor la labor que desempeñan sus 45 empleados para garantizar el derecho de los ciudadanos al acceso a los servicios públicos.

El consejero visitaba este lugar junto al delegado de la Junta en Burgos, Roberto Saiz, y la directora general de Atención al Ciudadano, Sonsoles Sánchez-Reyes, y donde recordaba que constituyó un “avance pionero" en lo que se conoce como edificios de usos múltiples fuera de las capitales de provincia.

"Este contexto solo se produce en Castilla y León, en otros dos centros administrativos de usos múltiples fuera de capitales, como son el de Aranda de Duero (Burgos) y el de Ponferrada (León)", afirmaba.

Inaugurado oficialmente el 29 de febrero del año 2000 por el entonces presidente de la Junta de Castilla y León, Juan José Lucas, desde su apertura, este centro ha acercado los servicios y recursos del Gobierno autonómico, en un área de influencia que no solo abarca al municipio de Miranda de Ebro, de más de 36.000 habitantes, sino que también se extiende a un volumen significativo de población en sus municipios cercanos, llegando a una población de unos 60.000 habitantes.

La labor administrativa se multiplica por la importancia económica de la zona, ya que tiene un marcado carácter industrial en áreas como la química, la logística y la aeronáutica, instaladas principalmente en el polígono Industrial de Ircio y Bayas, y constituye un importante nudo de comunicaciones, al estar ubicada estratégicamente en el noreste de Burgos, junto a los límites con Álava y La Rioja, conectada en un radio de 80 kilómetros con las capitales de Burgos, Logroño, Bilbao y Vitoria, a 130 kilómetros de Pamplona y San Sebastián, y a 150 kilómetros de la frontera con Francia.

Actualmente, presta servicios relacionados con áreas de la mayor parte de las consejerías de la Junta de Castilla y León, como la oficina de registro, agricultura y ganadería, medio ambiente y vivienda, movilidad y transformación digital, sanidad y farmacia, trabajo, industria y comercio, juventud, o la inspección de salud, todos ellos bajo la dirección del área de coordinación.

Además, cuenta con una oficina de gestión de recaudación de la Diputación provincial, y de manera descentralizada existe un punto de asistencia en materia de registro en el Condado de Treviño, que acerca los servicios a los usuarios de esa zona.

Finalmente, señaló que con esta visita por el hecho de la conmemoración de estos 25 años de su funcionamiento, quiso trasladar que “la Junta de Castilla y León va a seguir estando presente y apostando por esta comarca y por su desarrollo en todos los ámbitos sociales y económicos como corresponde a una localidad y zona tan importante”.