La Junta reitera al Gobierno la necesidad de sacar al lobo al norte del Duero del Lespre

La Junta de Castilla y León insistió al Gobierno de España en que saque del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) a la población del lobo al norte del río Duero para volver a la situación previa a su inclusión, tal y como la Unión Europea “ya ha dicho”.

La reclamación fue realizada nuevamente hoy por el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, en los instantes previos a su participación en la presentación de la nueva añada de vinos de la Denominación de Origen Cigales, donde explicitó que la introducción del lobo en el Lespre sigue “perjudicando a nuestro sector productor”.

Y es que, según Dueñas, los ganaderos de Castilla y León sufren “un daño superior al que puede tener un ganadero en Murcia y Andalucía” porque este último “no se ve afectado por el tema del lobo” y es una cuestión que “interfiere en los costes de producción”.

Por ello, reivindicó que “de verdad España haga lo que Europa le ha dicho que tiene que hacer” y saque al lobo del Lespre, al menos su población al norte del Duero, si bien Dueñas se abrió a hacerlo también al sur de este río aunque previamente se necesita “saber cuál ha sido la evolución antes de tomar esa decisión”.

En cuanto a los pagos realizados a los ganaderos cuyos animales sufrieron los ataques de los lobos, y que los profesionales califican como “ínfimos”, Dueñas recordó que a finales del pasado año, la Consejería de Medio Ambiente “actualizó de manera importante la indemnización, de manera consensuada con las propias opas”.

Por ello, reivindicó que, en la situación actual, y aunque dicha indemnización “no cubre el cien por cien de los costes, sí que se aproxima un poco más a la realidad” económica que sufren los ganaderos al perder a varias de sus reses por los ataques del cánido.

Por otra parte, su creencia de que las movilizaciones del sector primario en toda España no pararán hasta que “no se cambie la filosofía y la estrategia global” de la PAC para “poner al agricultor y al ganadero en el centro”.

En ese sentido, y en los instantes previos a su participación en la presentación de la nueva añada de la Denominación de Origen Cigales, Dueñas anunció que el viernes ha convocado al Consejo Regional Agrario para trabajar con las organizaciones profesionales agrarias una propuesta “conjunta” que también instó al Ministerio a acordar mañana, durante la reunión del ministro con las opas, para modificar el Plan Estratégico Nacional de aplicación de la PAC.

Una modificación que Dueñas esperó que dé hoy sus primeros pasos, durante la reunión técnica que se está celebrando en Madrid con el secretario general del Ministerio, y en la que de nuevo Castilla y León aboga por “cambiar radicalmente las políticas” frente a la “dinámica medioambientalista” de la que acusó a la Comisión Europea y al Gobierno de España con la aprobación, en breves fechas, de la Ley de Restauración de la Naturaleza por parte de las instituciones de la Unión Europea.

“Mientras no se cambie la estrategia global, es muy difícil que el sector deje de movilizarse”, comentó Dueñas en declaraciones recogidas por Ical, reconociendo que “nadie está en contra de conservar el medio ambiente”, pero pidiendo “compaginarlo con la política de ser capaces de seguir produciendo”. Reclamó por ello que “esa presión medioambiental baje” porque, de lo contrario, “no vamos a ser capaces de producir y, si no producimos, no hay alimentos”.

De hecho, se refirió a la reducción de superficie de siembra de cereal que, según la primera previsión del Ministerio, se volverá a producir en esta campaña en Castilla y León, como consecuencia de “la condicionalidad reforzada” de la PAC, que “impone la siembra de leguminosas y retirar una parte de la producción” de cereal de invierno: “Se está interfiriendo en la capacidad del agricultor de producir y, lógicamente, la producción de cereal se resiente”.