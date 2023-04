León trabajará por una ciudad sin hepatitis C

El alcalde de León, José Antonio Diez, junto al jefe del Servicio de Aparato Digestivo del Complejo Asistencial Universitario de León, Francisco Jorquera ha presentado esta mañana, en rueda de prensa, las líneas de trabajo del proyecto ‘Ciudades Libres de Hepatitis C. Según explicó, José Antonio Diez se ha mantenido una reunión de trabajo con los diversos colectivos que trabajan con personas vulnerables y que pueden tener personas afectadas con dicha patología.

Por su parte, Francisco Jorquera ha explicado que esta iniciativa está orientada a todas las asociaciones que trabajan con personas vulnerables. En esta línea, ha indicado que gracias a esta acción conjunta se pueden aprovechar los recursos para llegar todo el mundo y más en concreto a personas en exclusión social q tienen a veces enfermedades crónicas e incurables

Además, ha precisado que esta infección se mantiene viva sino se cura porque muchas veces las personas afectadas ni tienen acceso de una forma habitual a la sanidad. Hay que destacar que el tratamiento oral de unas 8 semanas de duración consigue curar la enfermedad.

El Ayuntamiento de León se adhirió, con la firma de la moción en junio de 2022, a la ‘Ciudades Libres de Hepatitis C’ de la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España, que trabaja para desarrollar nuevas estrategias para consolidar y mejorar los resultados ya alcanzados y avanzar rápidamente hacia el reto marcado por la OMS para los países avanzados de lograr la eliminación.

Con esta adhesión, el Consistorio leonés se compromete a colaborar en el desarrollo de campañas de concienciación para favorecer el cribado de la infección por el virus de la hepatitis C en la población de entre 40 y 65 años de edad, en la que se concentran la mayoría de los casos no diagnosticados. A esto se le añade, el desarrollo de campañas de prevención que incidan en las prácticas de riesgo, incrementando el conocimiento general sobre la hepatitis C en la población general.