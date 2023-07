Luis Miguel González: “Hay que avanzar en líneas de progreso de los estatutos de autonomía y una de ellas es la política del agua”

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González, consideró hoy que “hay que avanzar en líneas de progreso de los estatutos de autonomía y una de ellas es la política del agua, que es muy amplia” y que, por lo tanto, “puede haber una participación más activa y directa de la Comunidad autónoma en un recurso tan importante para nuestro campo e, incluso, para nuestras ciudades en el abastecimiento”.

Por lo que se refiere al desarrollo de las competencias en el ámbito de la Justicia, el consejero recordó que “la tenemos” en Castilla y León. “En el Estado español, en general, más de la mitad de las comunidades autónomas no tienen esa transferencia hecha, no la tienen materializada, aunque sí la tienen contemplada en su estatuto, pero no se ha avanzado en ella porque los recursos ofrecidos para hacer ese traspaso, el personal y el dinero necesario para hacer una gestión eficaz de esa competencia no han sido suficientes”, puntualizó.

“En 2011, hubo un acuerdo en el seno de una comisión que se formó en Castilla y León por parte de todas las entidades interesadas: Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía, colegios de abogados y procuradores, que está publicado en el BOCyL, en virtud del cual se acordó que, con los recursos que el Estado ofrece, no es operativa una transferencia para, al final, no poder desarrollarla adecuadamente”, concluyó.

Por otra parte Luis Miguel González, apostó por “fomentar el sentimiento de pertenencia” a Castilla y León, que cuenta con una “idiosincrasia muy específica” como comunidad autónoma, además de un “riquísimo” patrimonio natural y un “magnífico” patrimonio histórico. “Debemos fomentar ese orgullo sin perjuicio de que eso nos lleve a posiciones exacerbadas. Debemos fomentar ese sentimiento de pertenencia a una comunidad con peculiares suficientes para tener diferencias respecto a otras”, indicó.

González Gago hizo estas declaraciones en la sede del Consejo Consultivo de Castilla y León, en la capital zamorana, adonde acudió para visitar, junto con la delegada territorio de la Junta en Zamora, Leticia García, la exposición ‘Cómo hemos cambiado. 40 años del Estatuto de Autonomía’, organizada por la Consejería de la Presidencia con motivo del cuadragésimo aniversario del Estatuto.

En cualquier caso, el consejero reconoció que “cada uno tiene un sentimiento” y, en este sentido, valoró este tipo de exposiciones para fomentarlo. “Puede hacer que todos avancemos hacia ese sentimiento castellano y leonés. Todos conocemos que socialmente, en general, somos muy localistas, muy municipalistas en Castilla y León. Todos somos de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, de la provincia vamos siendo un poco menos y, de la Comunidad autónoma, quizás vamos siendo un poco menos”, expuso.

Por lo que se refiere a la muestra, Luis Miguel González consideró que “refleja que accedimos a la autonomía, como el resto del territorio español y, por tanto en una situación de igualdad” y recordó que el Estatuto se aprobó en 1983 y que, en 2007 “se reforzó y tenemos una autonomía plena, equiparable al de las comunidades autónomas más avanzadas en el panorama del Estado español”.

“Además, me gustaría señalar el refuerzo de la idea de orgullo de pertenencia a nuestra comunidad autónoma. En retrospectiva recogida en la exposición se ve nuestra evolución, nuestro progreso como comunidad autónoma, en servicios tan importantes como educación, sanidad, servicios sociales, campo, industria y, en general, los sectores que constituyen la esencia de nuestro progreso y de nuestro desarrollo”, añadió.

Igualmente, hizo hincapié en que se trata de un modelo “dinámico y abierto, que permite evolucionar, ser modificado de acuerdo con los requisitos constitucionales” y apostilló: “Por lo tanto, no podemos quedarnos en una situación de complacencia. Siempre tenemos que tener esa expectativa de mejorar y de progresar”.

Así, mencionó el ámbito de las relaciones internacionales y de la política europea, “donde las comunidades autónomas tendríamos mucho más que decir”; la colaboración y cooperación con las comunidades autónomas vecinas y con el propio Estado y materias como la política del agua. “Ya en 2007, se intentó avanzar y, en aquel momento, no se pudo. Por lo tanto, es un modelo que creemos que tiene una larga vida y que puede progresar”, subrayó.

Por último, incidió en la “especial idiosincrasia”, que “se manifiesta hacia el desarrollo rural” en el propio Estatuto. “Si hay algo por lo que se caracteriza la Comunidad autónoma es por el municipalismo. Estamos hablando de 2.248 municipios y más de 2.000 pedanías en la comunidad de Castilla y León y el Estatuto de Autonomía para aquellos que somos de pueblo, ha demostrado que sirve para mejorar los servicios públicos en el ámbito rural y la calidad de vida de nuestros ciudadanos”, afirmó.

El consejero de la Presidencia invitó a los castellanos y leoneses y a cualquier persona que visite Zamora a que “se acerquen” a ver la exposición. “Les va a permitir reflexionar a lo largo de once temáticas distintas sobre dónde estábamos, dónde estamos ahora y donde podemos llegar. Es una exposición francamente interesante y bonita”, aseguró.