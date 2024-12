Luz verde a la prórroga de los Presupuestos que entra en vigor el 1 de enero

Finalmente, y como se preveía después de que las negociaciones entre la Junta con los grupos parlamentarios en las Cortes no fructificaran ni llegaran a buen puerto, el Gobierno regional no podrá aprobar el presupuesto de la comunidad para 2025, al no tener el PP, el partido del Gobierno, mayoría en la Cámara, por lo que se prorrogarán los actuales de este año.

Así lo acaba de anunciar el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado esta mañana, en el que se ha aprobado el decreto que regula la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad de este ejercicio, por lo que esta moratoria entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2025.

De esa manera, a partir del primer día del año están prorrogados los presupuestos de 2024, aprobados también fuera de plazo el pasado mes de abril.

El decreto recoge los créditos que se prorrogan y los que no, cuya disposición se supedita al cumplimiento del déficit público comunicado para 2025 que se fijó en el 0,1 por ciento del Producto Interior Bruto, como acordó el

Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Así, se regula el orden y cómo se imputarán los gastos durante el período de prórroga para garantizar el equilibrio financiero en todo momento. También, para facilitar dicha imputación durante el período de prórroga, se especifica qué se entiende por actuación no finalizada, precisando que tiene tal consideración, toda aquélla derivada de acuerdo, plan o promesa realizados por la Administración regional con anterioridad a 31 de diciembre de 2024.