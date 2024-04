Malestar del campo por las multas recibidas durante las manifestaciones

Las calles del centro de León se han vuelto a llenar de tractores y agricultores y ganaderos descontentos por la situación actual por la que atraviesa el campo español. No ha sido una protesta multitudinaria, como las que se han llevado a cabo desde que comenzara este año, pero sí que se han hecho notar y bastante.

Cerca de cuarenta tractores y unas cien personas a pie recorrían la capital leonesa convocados por la Plataforma de Defensa del Campo Leonés (Decalón) para protestar esta vez contra de las “sanciones económicas drásticas” que impusieron a los profesionales agrarios los Cuerpos y Fueras de Seguridad del Estado durante las manifestaciones más duras de los últimos meses, que colapsaron ciudades ycortaron vías de comunicación durante muchos días

“Las sanciones que nos están poniendo por las manifestaciones no son razonables y no hemos hecho nada para recibirlas”, decía el portavoz de Decaleón, Alfonso de Mata, para quien estas multas no solo son económicas sino que, además, restan cuatro puntos del carnet de conducir en el caso de las manifestaciones celebradas con anterioridad en la ciudad de León.

Tractorada por las calles del centro de León con banderas leonesistas Campillo Ical

"A pesar de tener permisos, así como por la circulación de los tractores por diferentes carreteras, se suman sanciones por la vía penal por la última movilización de Villadangos del Páramo”, denunciaba De Mata, en declaraciones recogidas por Ical.

La plataforma entregaba al subdelegado del Gobierno en León un manifiesto en el que lamentan su situación de “indefensión” y solicitan el “amparo” de la administración, “como conocedora de los problemas que vive el sector”, para que “actúe también en su defensa y atienda las razonables peticiones que se les hacen llegar” y que “no buscan una compensación económica, sino un cambio de rumbo normativo e institucional que permita su subsistencia en el tiempo”.

Por lo demás, el portavoz de Decaleón advertía de que la situación del campo siguen siendo delicada y apuntaba que lo único que se ha conseguido hasta el momento con las protestas anteriores son un par de prórrogas en cuanto al cuaderno digital o la rotación.

"En un par de años volveremos a estar igual”, decía, molesto De Mata, quien por este motivo demandaba medidas que "nos permitan ser productivos” y que no haya una competencia tan abusiva de los productos importados tanto a nivel de precios como de fitosanitarios.

“Seguimos trabajando por debajo de coste, sigue entrando producto de fuera con unas condiciones mucho más favorables que las que tenemos aquí, de forma que el mercado se cae por el suelo”, alertaba, mientras avanzaba que no arrojarán la toalla y que si el tiempo lo permite seguirán saliendo a la calle a protestar en defensa del futuro del campo y de sus explotaciones.