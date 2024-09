Mañueco no aceptará «las sobras» de las concesiones a los separatistas

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, salía este viernes satisfecho y fortalecido del cónclave autonómico del PP de Feijóo. Una reunión de líderes y presidentes regionales del PP celebrada en Madrid para analizar el cupo separatista de Sánchez a Cataluña y su intención de seducir y dividir a los barones populares con más dinero para sus autonomías. Mañueco aseguraba que Castilla y León no aceptará las sobras y que no lo hará por dinero, sino por principios, «porque la caja común de los españoles no puede servir para comprar votos», decía.

El jefe del Ejecutivo regional, además, rechazaba el «trágala» de l acuerdo entre el PSOE de Sánchez y ERC para un concierto económico en Cataluña en el que esa región recaudaría el cien por cien de los impuestos y después otorgaría al Estado el dinero correspondiente a su aportación en Cataluña al estilo de cupo vasco.

«Los populares defendemos la igualdad y la colaboración de todos y entre todos mientras que Sánchez y el PSOE solo quieren ruptura y levantar muros», advertía el jefe del Ejecutivo autonómico durante su intervención tras el cónclave autonómico, en el que los barones del PP firmaban diez puntos con las exigencias para la actualización de la financiación autonómica.

Entre ellos, que el Gobierno transfiera a las regiones más de 18.000 millones de euros en fondos europeos que no han sido ejecutados o la exigencia a Sánchez de que se ciña a la multilateralidad y se vuelva a la senda del respeto y de la lealtad institucional.

Mañueco afirmaba que el Gobierno de Sánchez se ha empeñado en quebrar el Estado de las Autonomías y avanzaba que Castilla y León, como ya viene haciendo desde hace tiempo, dará la batalla política y parlamentaria así como en la calle y en la Justicia si es necesario para defender los intereses de los españoles y los castellanos y leoneses.

Al hilo de esto, aprovechaba para adelantar que en los próximos días la Junta presentará ante el Tribunal Constitucional el recurso contra la Ley de Amnistía.

«No vamos a aceptar el trágala del modelo decidido por dos partidos ni tampoco vamos a entrar en el juego de Sánchez de luchar por las sobras que les queden de las concesiones a sus socios separatistas», decía, contundente, mostrando así el rechazo frontal de Castilla y León a dicho acuerdo «independientemente de que se llame cupo, concierto, trato preferente o privilegios en la condonación de la deuda», apuntaba.

Mañueco aseguraba también que la caja común de todos los españoles debe cumplir un solo objetivo, que no es otro que cubrir el coste real de los servicios públicos, como es la Sanidad, la Educación o los Servicios Sociales y la Dependencia o el transporte que se prestan a las personas en todo el territorio, que en el caso de Castilla y León, además, es más elevado que en otros territorios por la dispersión geográfica, envejecimiento y despoblación.

Finalmente, Mañueco se refería a la comparación que hizo esta semana la portavoz del PSOE, la burgalesa Esther Peña, para justificar la financiación singular de Cataluña, poniendo como ejemplo la fiscalidad diferenciada, como Soria, Teruel y Cuenca. «Ha sido vil y despreciable, ya que con esas palabras, los socialistas solo quieren tapar sus vergüenzas», decía, visiblemente molesto.