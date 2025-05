Mañueco ante los ataques de Sánchez y Puente: "No nos vamos a callar, porque es injusto y no nos lo merecemos"

"Basta ya". "No nos van a callar, porque es injusto y no nos lo merecemos". Así de contundente se mostró el presidente del Partido Popular y de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante el acto en el que el líder nacional, Alberto Núñez Feijoó, inició en Valladolid, la campaña para seguir liderando la formación. Fernández Mañueco se expresó de esta forma ante la supresión de paradas de autobus y tren del Gobierno de España.

Asimismo, acusó a Pedro Sánchez y a Óscar Puente, de “venir a suprimir” frecuencias en Medina del Campo, Segovia y, “de forma sangrante, en Sanabria, lo que es un desprecio a esta tierra, al medio rural”. “Todos somos Segovia, Medina del Campo y Sanabria, defendió.

Ante esta situación, contrapuso la “apuesta” del Gobierno autonómico por la “justicia territorial” a través del transporte público gratuito presentado esta semana para los servicios que son competencia de la Junta. Al respecto, precisó que Castilla y León “lidera la educación, la sanidad, los servicios sociales, la atención a los mayores y, desde este año, el transporte público”. “Queremos ser una referencia en la gestión de los servicios públicos para seguir construyendo desde aquí la España al servicio de los españoles”, subrayó.

Fernándéz Mañueco también señaló que "frente al gobierno de la incertidumbre y el escándalo diario, en Castilla y León damos estabilidad a las familias, a los trabajadores y a las empresas. Ofrecemos una educación de 0 a 16 años sin coste para las familias. Avanzamos para tener unidades de radioterapia en todas las provincias, disponemos de equipos de alta tecnología en todos los hospitales, cuidamos a los mayores, construimos más vivienda pública que nunca, tenemos los impuestos más bajos de nuestra historia y tenemos cifras de empleo que rondan récords históricos y con más mujeres trabajando que nunca.”

"Ahora, para seguir apostando por la justicia territorial, será gratuito todo el transporte de autobús dependiente de la Junta. Y mientras facilitamos el transporte a las familias, a los trabajadores y a los jóvenes en todo el territorio, Sánchez y Puente se dedican a suprimir paradas de autobuses y trenes en Castilla y León”, reiteró el líder popular.

El presidente castellano y leonés indicó que "desde Castilla y León, querido Alberto, aplaudimos tu valentía en este momento decisivo para España, porque lo que rodea a Sánchez está podrido por la mentira y la corrupción. Y estaremos contigo en la concentración del domingo 8 de junio en Madrid para decirlo alto y claro. ¡Queremos democracia, no mafia!”

Fernández Mañueco sobre la apusta por Núñez Feijoó afirmó que "en el PP de Castilla y León hemos reunido miles de avales de militantes para apoyar tu candidatura. Son la muestra de nuestro respaldo a tu persona, a tus ideas y a tus políticas; Que son las mismas que hacemos propias en nuestro trabajo desde una Comunidad gobernada por el Partido Popular".

En el acto participó también alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, el presidente del PP provincial y de la Diputación, Conrado Íscar, y la presidenta de NNGG-CyL, Andrea Ballesteros. El regidor señaló que la ciudad “está encantada de recibir” hoy a toda Castilla y León, en este inicio de campaña del presidente ‘popular’ para las primarias del partido. Ironizó con los presentes y les preguntó “¿quién ha venido aquí en tren?”, a lo que contestó él mismo que “nadie”. “Por eso estáis aquí. Si hubierais venido en tren no hubierais llegado”, señaló, entre las risas de la gente, tras acusar al ministro de Transportes, Óscar Puente, de “atascacoches, retrasatrenes y pierdeaviones”.

Carnero saludó “especialmente” a los sanabreses, segovianos y medinenses por la problemática del recorte de frecuencias ferroviarias, y a los bañezanos, “porque el problema de la remolacha afecta aquí también en Valladolid”.El regidor cargó principalmente contra los “malos socialistas de León”, a quien pidió “botar”, para “votar” al PP. “Sabéis por qué lo digo. Querida Esther, muchísima suerte, que tenéis muchísimo por detrás”, se dirigió a diputada ‘popular’ leonesa Esther Muñoz.

A Núñez Feijóo, Jesús Julio Carnero le señaló que “te pareces a San Isidro, cada vez que vienes, llueve”; y vaticinó que con él de presidente del Gobierno se producirá el soterramiento en Valladolid, “porque de momento no se ha podido hacer”. Y le recordó que “gracias” a él “hace dos años, por el empuje, pudimos gobernar, por tu respaldo y compromiso”. “Nos está ayudando Mañueco y la Junta. Si no fuera por él, Valladolid estaría hundida. No recibimos nada del Gobierno, y queremos participar, queremos diálogo. Pero seguimos pensando que la esperanza, ilusión y el trabajo hará posible que Feijóo sea presidente de todos los españoles”, precisó, para destacar que el político gallego es “responsable, comprensible, con sentido común y de Estado, que es lo que necesita España, porque amas este partido y siempre buscas el bien común”. “Gracias por arrancar en Valladolid, que es un buen sitio para hacerlo”, concluyó.

Igualmente, Conrado Íscar, que pidió un aplauso para los jóvenes, expresó “el orgullo” de que este inicio de campaña sea desde esta ciudad para “el fin del sanchismo”, afirmó que el congreso será un punto de inflexión, subrayó que las políticas del presidente solo benefician a “su clan” y calificó de “primordial” ante la situación de España que el PP recupere La Moncloa como la única alternativa a “la mafia de Sánchez”.

Íscar defendió el liderazgo de Feijóo, al que comprometió el apoyo de los ‘populares’ de Valladolid para su reelección, y criticó que Sánchez “destruye todo” lo que se ha conseguido en España.

Por último, la presidenta de NNGG-CyL, Andrea Ballesteros, que se dirigió como joven y orgullosa de su tierra convencida de que aquí hay futuro para la juventud, defendió a su partido ante “la deriva” del Gobierno que les ha dejado solo por los precios de la vivienda, por el contrario afirmó que la política de Castilla y León no son promesas, sino realidades.

Ballesteros puso en valor el modelo de transporte de la Junta frente al anuncio de supresión de paradas y advirtió de que van a seguir “alzando la voz ante las tropelías de Sánchez” y destacó que se haya aumentado el número de representantes de Nuevas Generaciones en el congreso de julio. “Los jóvenes estamos contigo, representas el sí a la libertad y el sí al futuro”, concluyó.