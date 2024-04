Mañueco: "Defender a España de la amnistía es un acto de vida y un deber ético y moral"

Contundente intervención la del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado donde se está debatiendo acerca de un informe del PP que se aprobará en la Cámara Alta sobre el impacto que tendrá la ley de amnistía entre las autonomías.

Mañueco aseguraba que esta ley tendrá efectos perversos y negativos para las regiones y advertía de que deja desprotegido al Estado Autonómico "porque siente un precedente peligroso para su supervivencia".

El jefe del Ejecutivo autonómico, además, aseguraba que la ley de amnistía que Sánchez ha aprobado haciendo de la necesidad virtud "a cambio de siete votos" como si fuera un "contrato mercantil" en el que se ha pactado impunidad para unos, en alusión a los independentistas, e investidura para otros, en referencia al Gobierno, no tendrá ningún beneficio paranadie salvo para el presidente Sánchez, que puede seguir en La Moncloa, y para los que dieron el Golpe de Estado de octubre de 2017, que no podrán ser condenados por los delitos que cometieron.

Mañueco insistía en que la ley de amnistía ataca a la igualdad de las personas y de los territorios. De las primeras, decía, "porque si eres un supremacista y separatista no te perdonarán los delitos cometidos", entre ellos el de prevaricación, desórdenes, tráfico de influencias o terrorismo y traición, y de los segundos, porque estos delitos en regiones como Castilla y León terminan en condenas, pero en Cataluña, no.

Asimismo, el líder del PP afirmaba que la ley de amnistía ataca la libertad y desprotege la solidaridad, y advertía de que se trata del paso previo al referéndum de autodeterminación en Cataluña "que ya nadie descarta por mucho que lo niegue el Gobierno, que ya negó los indultos, la sedición o la propia amnistía".

"Vamos a pasar de un cheque regalo de 15.000 euros a la soberanía fiscal con cupos injustos e inconstitucionales que van a perjudicar y poner en peligro los servicios públicos de Castilla y León", denunciaba.

En este sentido, defendía que los servicios públicos de la Comunidad, como es la dependencia o la educación y los servicios sociales o la sanidad, son de los mejores de España "y no por regalos fiscales del Gobierno sino por la labor útil y eficaz de los empleados públicos y de la Junta", decía.

Mañueco afeaba también al Gobierno de España que trate a los españoles por tontos cuando habla de que la ley de amnistía reforzará la convivencia entre los españoles y la identidad nacional. "Decir esto es un insulto a la inteligencia de los españoles", señalaba.

Al respecto, el jefe del Ejecutivo regional hacía suyas algunas consideraciones de la Comisión de Venecia que el Gobierno no menciona, como por ejemplo que la ley de amnistía "ahonda" en una profunda y virulenta división, y afirmaba también que va en contra de las directivas europeas de la lucha contra el terrorismo. "Es intolerable y se carga los principios de igualdad, libertad y solidaridad de la Constitución", insistía Mañueco, para quien defender a España de esta amnistía es un "acto de vida" y un deber "ético y moral" ante la nación.

"Está en juego la supervivencia de la convivencia y el estado de derecho así como un pilar fundamental que es la Constitución, que quieren reformar por la puerta de atrás", apuntaba el presidente de la Junta, mientras aseguraba que Castilla y león "no se va a callar" y que seguirá trabajando por España y su unidad, con voluntad integradora y en favor de la igualdad y la solidaridad como ha hecho siempre, mientras aludía a la histórica defensa de España que siempre se ha hecho desde esta tierra, ya desde hace 800 años con la unidad de los Reinos de León y Castilla.