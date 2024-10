Mañueco pide a la oposición “mente abierta” para aprobar el techo de gasto y tramitar unos “buenos” Presupuestos

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en minoría desde el pasado mes de julio, pidió a los grupos de la oposición “mente abierta” y “dejar las líneas rojas” y “las posturas irrenunciables” para aprobar el techo de gastos y tramitar después “unos buenos” Presupuestos para el próximo año, si bien apostilló que, en caso de no ver luz verde, “no están condicionados al fin de la legislatura” y que su objetivo es agotar el mandato.

Fernández Mañueco informó este lunes, cuando las cuentas se tenían que registrar en las Cortes para cumplir con el mandato estatutario, del anteproyecto de ley elaborado por la Consejería de Economía y Hacienda para el próximo ejercicio e insistió, a preguntas de los periodistas tanto sobre su calendario como en relación a su recorrido, que “merecen ser respaldados” por los grupos parlamentarios.

“Son un buen instrumento para iniciar el diálogo, pido a los grupos que piensen en las personas de Castilla y León, no en las que están fuera”, subrayó el presidente, que remarcó el objetivo de su Gobierno de que estos presupuestos sean aprobados en las Cortes, aunque antes se tiene que ratificar el techo de gasto.

Precisamente, incidió en que, una vez que se registre mañana en las Cortes el límite de gasto no financiero, aprobado esta mañana en sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, abrirá una ronda con los grupos para que pueda ser ratificado por la Cámara.

En caso de que el techo de gasto sea aprobado se abrirá el calendario para la tramitación de los Presupuestos, donde el presidente estimó que se podrían aprobar antes de finales de año y no ser necesaria la prórroga.

Fernández Mañueco sostuvo que en sus años de presidente ha tomado las decisiones “sin ataduras ni cortapisas” y pensado en “lo mejor para las personas” de la Comunidad, en relación a unas Cuentas que se presentan en solitario y sin los compromisos adquiridos con sus anteriores socios de Vox.

Precisamente, preguntado si hay “guiños” a los grupos, en concreto a Vox, para que puedan aprobar estos Presupuestos, recalcó que son “un buen instrumento” para abrir el diálogo y destacó que ofrecen “certezas”, si bien afirmó que se recogen las reivindicaciones de la ronda de reuniones que ha mantenido en las últimas semanas con los agentes del diálogo social, rectores, opas o tercer sector.

“Están aquí las reivindicaciones”, anotó el presidente, que rehusó hablar “en nombre” de Vox, cuando su portavoz, Juan García Gallardo, ha condicionado apoyar estos Presupuestos a que no se reviertan políticas puestas en marcha por el anterior Gobierno de coalición o a no acoger a menores inmigrantes no acompañados.

De la misma manera se dirigió al PSOE de Castilla y León, que se encuentra en un proceso interno precongresual, si bien insistió en que se abrirá el diálogo por parte del consejero Carlos Fernández Carriedo con todas las formaciones para avanzar en la ratificación del techo de gasto. “No es cuestión de peajes, ni exigencias, sino de altura de miras, de dejar líneas rojas, posturas irrenunciables y tener mente abierta para llegar al acuerdo”.

En cuanto a por qué se ha retrasado su aprobación y se incumple el mandato estatutario, remarcó que “se ha trabajado para tener los mejores presupuestos, pensando en las personas de Castilla y León” y añadió que “este era el momento oportuno”. “Nuestra intención, todo nuestro esfuerzo está dirigido a que estas cuentas se aprueben”, zanjó.