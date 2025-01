Mañueco respalda la nueva campaña de promoción turística de Castilla y León en Madrid

El sector turístico de Castilla y León se vistió hoy de gala en Madrid, con motivo de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en una gala que estuvo inundada de simbología, con el humor de Leo Harlem, que hizo las delicias del público, y sobre todo música, de la mano de los vallisoletanos Siloé, encargados de edulcorar la campaña publicitaria de la Comunidad el año pasado y este 2025, que ha sido grabada en las nueve provincias. El acto, conducido por la periodista salmantina Sonsoles Moralejo y presidido por el jefe del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, fue un recorrido, un viaje por las nueve provincias, un trayecto para conocer con los cinco sentidos.

“No podemos sentirnos más de nuestra tierra, orgullosos y encantados de estar esta noche aquí y que nos deis esta oportunidad”, apuntó Fito Robles, vocalista del grupo, al término de la primera actuación, ‘Nada que se parezca a ti’, y justo antes de proyectarse el nuevo spot de este año, cuya música, ‘Un viaje que merezca la pena’, es autoría de este trío de Valladolid. Después fue el turno de ‘La verdad’ y el tema que da nombre a la campaña de este año, ‘Un viaje que merezca la pena’.

No podía ser para menos y la clase política, social y económica de la Comunidad se desplazó al Centro Cultural Daoiz y Velarde, cerca de Atocha, que se llenó para la ocasión. Todos los que hoy pisaron el escenario de esta infraestructura madrileña proceden de Castilla y León, convencidos de que la Comunidad “hace ese viaje que merezca la pena”. “Es un viaje total para los sentidos”, manifestó Sonsoles Moralejo, quien incidió en que el expositor de Castilla y León en Fitur refleja una tierra de cine. “Si hay algo cultural y no está en Castilla y León, simplemente es que no existe”, se aventuró a decir la presentadora de Cantalpino.

Cinco sentidos son los que se necesitan para conocer esta tierra. La gala constató que España es un país de músicos, lleno de elementos sonoros, y la Comunidad hace vibrar fuerte a muchos, tanto los nacidos allí como los que tienen relación por vínculo, y es una tierra para escucharlo. En Castilla y León se disfruta del gusto, pues es una de las despensas más ricas del país, como demuestran los productos de Tierra de Sabor, que adquirieron un gran protagonismo en una degustación posterior a la gala.

Pero también de la vista, ya que es un elogio al arte de la mirada, del olfato y, por supuesto, del tacto, que ayuda a transmitir los elementos sensoriales. La celebración sirvió de previa al acto institucional que se celebrará mañana viernes en Fitur.

Gran respaldo

En un foro lleno, la Junta estuvo representada más allá de su presidente. Así, acudieron la vicepresidenta, Isabel Blanco, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, el de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, y la de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral. Junto a ellos, el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, y el vicepresidente 1º de la Mesa del Parlamento regional, Francisco Vázquez. Otros representantes políticos que se dejaron ver fueron los procuradores de Soria Ya Vanessa García y Juan Antonio Palomar, así como varios de los presidentes de las diputaciones provinciales de la Comunidad.

Un grupo amplio de personalidades apoyó el acto con su presencia. Fue el caso del aventurero y televisivo leonés Jesús Calleja, las actrices María Adánez y Silvia Marsó, así como el empresario y promotor teatral y director del Teatro Zorrilla de Valladolid, Enrique Cornejo, y el exfutbolista alemán Bernd Schuster. Junto a ellos, disfrutaron de la gala el músico leonés Amancio Prada, Premio Castilla y León de las Artes 2005, y Margarita Morais, Premio Valores Humanos y Sociales 2023.

Entre los 300 asistentes, también estaban numerosos directores y representantes de los medios de comunicación autonómicos, como el consejero delegado de Promecal, Gregorio Méndez, y otros directivos del grupo, como el director general de RTVCyL, Jorge Losada, así como la consejera delegada de Edigrup, Adriana Ulibarri. Por último, secundaron el acto en la capital de España distintos empresarios del sector turístico y hostelero, entre ellos, el presidente de la Federación de Hostelería de Castilla y León, Jaime Fernández.