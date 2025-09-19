Marta Fernández y Luis Huerta representan a España en el Mundial de Natación Paralímpica

Llega la gran cita del año para los nadadores paralímpicos. Desde este domingo 21 de septiembre y hasta el 27, los mejores deportistas de esta especialidad participan en el Campeonato del Mundo de Natación Paralímpica en Singapur. Entre ellos, los nadadores de la Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León (FEDEACYL), Marta Fernández y Luis Huerta.

La burgalesa y el vallisoletano forman parte de la expedición del Comité Paralímpico Español, en el que 38 nadadores tratarán de certificar que la piscina sigue siendo un baluarte para el deporte paralímpico de nuestro país.

El vallisoletano Luis Huerta La Razón

Fernández Infante es una de las abanderadas de la delegación española, y aspira a lograr varias medallas en el Centro Acuático OCBC de Singapur, donde se desarrolla la competición.

“Llegó motivada y con ilusión. A ver si sale todo el trabajo”, valora la doble paralímpica en Tokio y París y que nadará cuatro pruebas en la piscina singapurense: 50 y 100 libres, 50 braza y 50 espalda.

Por su parte, Luis Huerta, que aspira a nadar “el mayor número posible de finales”, competirá en los 50, 100 y 200 libres, además de en los 100 braza, 200 estilos y 50 espalda, siendo uno de los nadadores españoles que más competirá en el Centro Acuático asiático.

Junto a los dos deportistas castellano y leoneses estará también en la expedición nacional el técnico y entrenador de ambos, el vallisoletano Raúl Carrasco, que asegura que la preparación ha sido “muy buena” y que los dos nadadores llegan “francamente bien”, aunque “la temporada se ha hecho muy larga”, agrega en relación a ese cariz de año post Juegos que suele ser más de descanso para los participantes en la cita más importante del mundo a nivel deportivo, con ambos el pasado verano en París.