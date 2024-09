El Máster en Dirección y Gestión de Bodegas de la Cámara de Valladolid ofrece la modalidad híbrida en este nuevo curso

La Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Valladolid presenta la XIX edición de su Máster en Dirección y Gestión de Bodegas, un programa formativo que profundiza en todas las áreas del negocio vitivinícola y que cuenta con la dirección académica de Enrique Valero, CEO de Abadía Retuerta.

Esta formación aporta una visión 360º del negocio vitivinícola, a partir de un análisis real de la situación en el sector, a través de una metodología práctica, flexible y novedosa - Learning by Doing-, orientada a las necesidades reales de la empresa. De esta forma, prepara a los alumnos para la toma de decisiones claves para la gestión de una bodega, gracias al conocimiento de las tendencias y al control de los impactos generados por los acuerdos y resoluciones estratégicas de un sector en cambio constante.

“La formación es clave para que el sector del vino siga creciendo, atendiendo a nuevas disciplinas y ámbitos de negocio con una visión 360º, tal y como se plantea en este Máster en Dirección y Gestión de Bodegas, y de la mano de algunos de los mejores profesionales de cada materia”, explica Enrique Valero. Y continúa: “Un Máster con el que seguir creciendo y desarrollándose profesionalmente, consiguiendo la seguridad y los conocimientos necesarios para el presente y el futuro del sector del vino”.

El Máster está dirigido tanto a profesionales del sector vitivinícola y del enoturismo que quieran asumir nuevas responsabilidades y mayores retos, como a aquellas personas, sin

experiencia previa, que quieran mejorar la empleabilidad especializándose en este sector. Gracias al Máster en Dirección y Gestión de Bodega impartido por la Escuela de Negocios de la Cámara de Valladolid el alumno obtiene la formación académica necesaria para convertirse en un profesional altamente especializado, capaz de controlar, tanto a nivel nacional como internacional, cada una de las áreas relacionadas con la gestión de una bodega.

Esta formación cuenta con 400 horas lectivas presenciales, que tendrán lugar los viernes y sábados de octubre de 2024 a junio de 2025. Además, este año, se ofrece También la posibilidad del seguimiento híbrido de las sesiones, para poder asistir por videoconferencia y que los alumnos puedan compatibilizar el seguimiento de la formación con su agenda laboral. El Máster en Dirección y Gestión de Bodegas de la Cámara de Comercio de Valladolid incluye la formación para obtener la cualificación de nivel II en Vinos de WSET (Wine & Spirit Education Trust) y un viaje de estudios a Burdeos, para visitar algunas de sus bodegas más emblemáticas.

La Escuela de Negocios ofrece diversas modalidades de pago, ayudas y descuentos para empresas que pueden consultarse en su página su web.

El equipo docente está conformado por consagrados profesionales de bodegas como Abadía Retuerta, Alma Carraovejas, Barbadillo, Gramona o Cuatro Rayas, así como por

figuras determinantes de asociaciones nacionales e internacionales vinculadas con el mundo del vino, especialistas en derecho tributario en bufetes de prestigio,

distribuidores de vinos de alta gama, profesores universitarios de diversas disciplinas directa e indirectamente vinculadas con la vitivinicultura o especialistas en comercio exterior.

Entre los docentes se encuentran el Máster of Wine Pedro Ballesteros; Charlotte Hey, directora ejecutiva International Wineries for Climate Action (IWCA); Dominique Roujou de Boubee, asesor en viticultura y enología; Pablo Ossorio, enólogo y socio fundador de Bodegas Hispano Suizas; Paul Wagner, Instructor, Department of Viticulture and Winery Technology; Rafa García socio y director de Vitis Navarra; Julián Palacios, propietario y director de Viticultura Viva; Charo Izquierdo, Directora Enclave ODS, Junta Directiva WAS y consejera editorial de El Español; Alicia Merino, Export Manager de Bodegas Mauro, San Román y Garmon Continental; Armando Guerra, director de Alta Gama de Barbadillo; David Robledo, sumiller y director de Enociones; Rafael del Rey, presidente de AEPEV

Comité Enoturismo y director general de OEMV; Montse Alonso, socia y directora de MAHALA Wine&; Oriol Ripoll, CEO de decantalo.com; o Andrew Black, divulgador

y profesor especializado en el sector del vino y marketing para bodegas, entre otros profesionales.

El Máster trata todas las facetas necesarias para la dirección y gestión de bodega. Por supuesto, se trata en profundidad la planificación estratégica, la importancia de la gestión de equipos, el papel del director (liderazgo y habilidades directivas), además de la organización y el correcto análisis macroeconómico del vino en el mundo.

Otra de las partes fundamentales se centra en las labores propias de la bodega: desde la viticultura a la elaboración del vino, además de puntos importantes como, la gestión de

compras o la relevancia de la materia auxiliar.

Sin olvidar la finalidad de todas estas tareas: la venta de vino. El programa comprende el amplio campo de los mercados del vino: desde la venta en punto físico y online, la distribución tradicional y la gran distribución en alimentación, Horeca y C&C, hasta el comercio internacional, la exportación e incluso una guía de inglés para el vino. Todo ello, en conexión directa con la comunicación y el marketing,

También se incluye en el programa facetas tan importantes para el futuro del sector como la digitalización, la sostenibilidad y la innovación, que atraviesan muchas de las áreas tratadas