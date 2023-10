Matarromera recomienda siete restaurantes perfectos para el puente del 12 de octubre

Hoy 12 de octubre, festivo nacional que, este año, abre la puerta del turismo a un puente de cuatro días que nos invita a descubrir nuestro país. Por esta razón, la bodega vallisoletana Matarromera te propone siete restaurantes, repartidos por toda la geografía española, que van a servir de ruta por los cuatro puntos cardinales de la península.

¿Buscando un buen restaurante para el puente de la Hispanidad? Matarromera te propone siete opciones que no te dejarán indiferente. De Galicia a Andalucía, pasando por Cataluña, Madrid y Levante, nuestra gastronomía es maravillosa.

En Valladolid, La Malquerida

En pleno centro de Valladolid se encuentra un coqueto restaurante en que disfrutar con amigos de una auténtica experiencia gastronómica. Se refiere a La Malquerida un restaurante dedicado en cuerpo y alma a la gastronomía innovadora y los productos de la tierra.

La recomendación es compartir todos los platos al centro de la mesa y probar los la ensaladilla, torreznos, las bravas, una ensalada de burrata los chipirones, las costillas a baja temperatura o el bacalao… Pero uno no puede abandonar La Malquerida sin probar sus tacos de Cochinita Pibil, un placer especialmente llegado desde México que es un imprescindible de la cocina de este restaurante. Para completar la experiencia se recomienda brindar con EMINA Verdejo en cada uno de los pases y seguir brindando en el postre, mientras se disfruta de su tarta de queso con helado de galleta.

En Málaga, el Restaurante Verum

El Restaurante Verum está gobernado por el producto. Verum, que significa verdad, hace referencia a la necesidad de recuperar sabores y valores culinarios. La carta de este restaurante es un viaje gastronómico por todo el mundo, siempre teniendo como nota común la calidad. Qué te recomendamos probar en el Restaurante Verum de Málaga.

Con una copa de CM finca Valdehierro, de la D.O. Cigales, se pueden degustar varios platos de su deliciosa cocina. Para empezar, no hay que dejar de probar su Ensaladilla Rusa, que ostenta el título de Mejor Ensaladilla Rusa de Málaga. Como primer antojo unas tostas al vuelo (huevo de codorniz y trufa). Y como se está en el «templo de la carne», no se puede abandonar el Restuarante Verum de Málaga sin probar un entrecot de vaca Simmental a la brasa de carbón vegetal de encima.

En O Carballiño (Ourense), O Muiño das Lousas.

Se trata de un joven restaurante que apuesta por la calidad y el producto gallego. Su especialidad está clara, las carnes al carbón, especialmente las de buey y vaca madura. Con unas inmejorables vistas y el murmullo del río Arenteiro de fondo, el visitante disfrutará de su cocina y sus cuidados platos. De entre su selecta carta se debe elegir un tomate de Barbastro con ventresca, unos tallarines con langosta y, como era de esperar, una carne, entre las que se puede elegir un chuletón de buey gallego (solo disponible en temporada). En la copa, durante toda la cena se puede disfrutar de Matarromera Crianza, incluido con el coulant de dulce de leche y helado de pistacho.

En Castelldefels, Restaurante Amatxu

Cocina vasco-mediterránea en un restaurante amante de la sencillez y del producto. En este restaurante se encontrarán productos frescos, carnes premium procedentes del País Vasco, postres artesanos y en todos los platos, como ingrediente secreto, se disfruta del cariño y la dedicación.

Desde las gildas vascas, los cogollos de Tudela con ventresca de bonito y vinagreta de piquillos, la txistorra… Todo es sinónimo de éxito en esta casa. Se recomienda completar el menú con un rodaballo a la donostiarra o una hamburguesa de vaca (Guikar) al plato con pimiento rojo del piquillo, patatas fritas, foie fresco y cebolla caramelizada. La recompensa vitivinícola lleva la marca de Melior y la variedad Verdejo para hacer frente a este suculento menú.

En Guadalajara, Restaurante Bureo

Un gran restaurante en el corazón de Guadalajara que enamorará al visitante por su ambiente y decoración y que terminará de conquistarle con su cocina de estilo moderno sin perder de vista grandes clásicos y una cuidada carta de vinos. En cualquiera de sus ambientes se puede disfrutar de cada uno de sus platos con una copa de vino en la mano y recuerda que en tu visita a Guadalajara no puede faltar una parada en Bureo.

En este caso uno se debe decantar por un pulpo a la parrilla sobre cremoso de cachelos y chimichurri de algas, un arroz con pluma ibérica y verduritas de temporada y un steak tartar de solomillo de vaca y siempre uno se puede dejar sorprender por sus fuera de carta… De su extensa carta de vinos se recomienda CM Viña Garugele, porque este delicioso vino de Rioja es siempre una buena idea.

En Madrid, La Rotonda de Rivas

Se trata de un mítico restaurante de Rivas-Vaciamadrid en el que el visitante encuentra una excelente selección de verduras, carnes, pescados y mariscos, siempre productos frescos y de calidad. En las copas se puede degustar un vino blanco como Viña Caeira y un vino tinto como Emina Emoción.

¿Qué podemos probar en las mesas de La Rotonda de Rivas? Desde unas carrilleras de jabalí estofadas con vino tinto a unas habitas tiernas con huevo de corral y jabugo pasando por unas gambas blancas d Huelva y un foiè poché con pan de pasas y geleé de moscatel. Cualquier plato que pruebe el cliente le va a gustar.

En Zaragoza, Asador de Aranda

No se puede terminar este viaje sin visitar Zaragoza y no se puede visitar Zaragoza sin comer en el Asador de Aranda. En este mítico restaurante de la capital maña, se enciende cada día el horno de leña del que salen el famoso lechazo al horno, las chuletillas de lechazo y la torta de pan de Aranda.

Se puede comenzar este viaje gastronómico con una copa de Matarromera Crianza y unos pimientos del piquillo de Aragón y unas alcachofas de Tudela con lascas de ibérico. Por supuesto, la última parada de este viaje es el lechazo asado, garantía de la casa.