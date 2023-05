Mazarías propone un Centro de Formación e Innovación Empresarial en Segovia

Acompañado por el Vicesecretario de Comunicación del PPCyL, Raúl de la Hoz, el candidato del PP a la Alcaldía de Segovia, José Mazarías, ha recorrido el entorno del CAT, “el megaproyecto del PSOE para Segovia que, después de 14 años y 30M€, continúa en obras y sin ningún inquilino”.

El candidato popular ha recordado que de los 11 edificios que contemplaba el proyecto original, tan sólo se ha construido uno, el CIDE, y “menos mal que ha sido así”, ha dicho irónicamente, para pasar a destacar los 700.000 euros que costará anualmente el mantenimiento de este edificio que incluye 10 oficinas y que tiene un espacio reservado para la Concejalía de Empleo y Desarrollo Económico.

“Estamos ante un edificio del que se hemos oído muchas mentiras por parte del PSOE, del que aseguraron que iba a albergar un centro de danza y empresas innovadoras, y todo ello se ha quedado en la nada”, ha dicho José Mazarías. “Por eso, queremos ser muy prudentes con su futuro y con ese Centro de Innovación y Tecnificación y Alto Rendimiento de la Formación profesional, con el CITAR, no sea que se convierta en otra de las ocurrencias del Partido Socialista”. El candidato popular ha hecho una cuenta muy sencilla con respecto al CITAR: si han anunciado que por este centro pasarán 1000 profesores al año, y el curso tiene 37 semanas, al final, van a pasar por él, cada semana, 27 personas, un rendimiento “totalmente ilógico”, según Mazarías.

En este mismo sentido se ha pronunciado Raúl de la Hoz, quien ha añadido que “lo que iba a ser un gran centro de referencia económica y cultural se ha quedado en un espacio vinculado a una eterna promesa de quien, a la desesperada, intenta obtener un voto de última hora, pensando que los segovianos no saben valorar lo que ha ocurrido con el CAT durante estos últimos años”.

Frente a los incumplimientos y falsas promesas socialistas, “nosotros sí tenemos un proyecto, tanto para el entorno como para el edificio”, ha asegurado el candidato popular segoviano.

De los 65.000m2 de titularidad municipal que hay alrededor del CAT, los populares tienen previsto utilizar 44.000 m2 para construir un recinto ferial, “cerca de Segovia y bien comunicado”, que acogerá ferias, conciertos, espectáculos y grandes eventos y en el que habrá una zona para autocaravanas. En los 22.000m2 restantes, harán un aparcamiento disuasorio, ubicado, en palabras del propio José Mazarías, “en una zona privilegiada, a la entrada de Segovia desde la carretera de Madrid, cerca de la estación del AVE y en donde podrán dejar sus vehículos quienes vengan de los municipios del alfoz, aquellos que vengan a visitar Segovia, o quienes vayan a la estación del AVE”. Todo ello se completará, tal y como ya anunció el candidato popular, con lanzaderas gratuitas que estarán yendo y viniendo al centro de la ciudad, de manera constante.

Para el edificio del CIDE, los populares tienen previsto poner en marcha un Centro de Innovación y Formación Empresarial, pero hacerlo bien, ha recalcado José Mazarías, una vez que el edificio esté totalmente finalizado y en condiciones.

Con respecto a los accesos, el candidato popular ha recordado dos de las propuestas que ya avanzó: la construcción de un vial desde la rotonda del Pastor hasta la Glorieta Campos de Castilla, un proyecto que es “responsabilidad del Ayuntamiento y que el PSOE ha sido incapaz de llevar a cabo durante estos años, dejando sin respuesta a la necesidad de los 3000 segovianos que se trasladan a Madrid diariamente”, así como otro vial de nueva construcción desde el barrio de Nueva Segovia hasta esta misma rotonda.

Para poder llevar a cabo todos estos proyectos, ha dicho José Mazarías, “necesitamos la confianza de los segovianos, necesitamos que nos sientan cercanos y necesitamos un gobierno fuerte que nos permita poder llevar a cabo nuestro plan de gobierno”. “Porque el próximo 28 de mayo, Segovia se juega mucho y no nos podemos relajar, ni dar todo por hecho”, ha insistido el Vicesecretario de comunicación del PPCYL, Raúl de la Hoz, “se juega empezar a hablar de cómo y cuánto debe crecer esta ciudad o de cómo cuánto debe luchar para no desaparecer”

El también portavoz del Grupo Popular en las Cortes regionales ha dicho que “no puede ser que con los gobiernos socialistas Segovia haya perdido población con la ubicación privilegiada que tiene, siendo la puerta de entrada del norte de España y la puerta de entrada a Castilla y León; no puede ser que esta alcaldesa haya sido incapaz de aprobar un presupuesto y de no ejecutar el que tiene; no puede ser que se dejen pasar los trenes de las oportunidades”. Situación que cambiará, según ha asegurado Raúl de la Hoz, con el proyecto que tienen José Mazarías y el Partido Popular para la ciudad de Segovia, un proyecto que ofrece “esperanza, moderación, ilusión, mano tendida y, sobre todo, ganas de hacer volver a Segovia a la senda del crecimiento, de la que la sacó el Partido Socialista. Mazarías es la referencia para que el futuro de la ciudad de Segovia comience a escribirse con letras doradas. El domingo toca decidir si se apuesta por el futuro o toca seguir sacrificando a una ciudad que no merece el tratamiento que está recibiendo por parte del Partido Socialista”.