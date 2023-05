Michelin ofrece a los trabajadores un incremento salarial del 12% en cuatro años y da por concluida la negociación

Michelin ofreció hoy a los trabajadores, en la sexta reunión de la mesa negociadora, un incremento salarial del 12 por ciento en cuatro años, con un cinco por ciento en 2023, un tres por ciento en 2024 y un dos por ciento tanto en 2025 y 2026. Con esta propuesta, la empresa da por concluida la negociación y espera la respuesta de los representantes de los trabajadores, según un comunicado de UGT.

Este incremento salarial no afecta al plus de distancia ni a la antigüedad. Además, se plantean medias horarias o salario mensual equivalente; pluses sistemas fijos-variables y plus de noche.

UGT informó de que analizará “con detenimiento” la oferta económica realizada por la empresa en la reunión de hoy, ya que también ha puesto sobre la mesa una cláusula adicional para una revisión bianual que garantice hasta un dos por ciento de desviación del IPC respecto a la suma de los IPC reales, menos la suma de los incrementos pactados para cada periodo. Sería revisado y aplicado a partir del 1 de marzo de 2025, para el bienio 2023-2024, y para el siguiente bienio, el 1 de marzo de 2027, sobre las medias horarias o salario anual equivalente.

Esta cláusula será de aplicación si se cumplen varias condiciones: para el período 2023-2024, que la suma del IPC real de dicho período supere el ocho por ciento, que es la suma de los incrementos propuestos; y que la suma de los resultados operacionales de los sectores de dichos años sean iguales o superiores a la media resultante. Y para el período 2025-2026, que la suma del IPC real supere el cuatro por ciento, que es la suma de los incrementos propuestos; y que la suma de los resultados operacionales de los sectores de esos años sean iguales o superiores a la media resultante.

En todo caso, UGT aseguró tener claro que el seguimiento mostrado por la plantilla en las concentraciones de los centros de trabajo han servido “para dar un impulso a la oferta que anteriormente trasladó la empresa”.

La empresa ha dado por concluida la negociación con la mesa negociadora, por lo que se convocarán asambleas para explicar y analizar, junto con la afiliación, la totalidad de la oferta que ha trasladado Michelin en las reuniones mantenidas para tomar las decisiones oportunas como organización sindical, respecto a un posicionamiento o medida a realizar en un futuro.

En la oferta de la empresa figura también la jornada de desarrollo del equipo (Sistema 5X8), cuyo preaviso se realizará antes de finalizar el año anterior, acordando la fecha con la representación social, siempre fuera de la rotación habitual del equipo, y de lunes a viernes.

En cuanto a sistemas variables, se propone una prima de disponibilidad. Adicionalmente, si el número de jornadas de activación colectiva realizadas por una persona en el transcurso del año natural es superior a ocho se le abonarán 20 euros por cada jornada suplementaria realizada. Esta compensación se abonará una vez realizado el cómputo anual.

Por último, el valor de la prima a partir de la firma del convenio será de 190 euros por ocho horas o 23,75 euros por hora. En caso de fechas de especial relevancia social, a partir de la firma del convenio será de 250 euros por ocho horas o 31,25 por hora.