"Misericordia", de Alain Guiraudie, gran triunfadora de la Seminci

El jurado internacional de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) ha otorgado este sábado la Espiga de Oro a la francesa 'Misericordia' de Alain Guiraudie, que también ha recibido el premio Miguel Delibes al Mejor Guión, según ha informado el jurado internacional en una rueda de prensa que ha tenido lugar en el Teatro Calderón.

La película, un cuento moral en torno al deseo y la necesidad, narra en clave de esperpento cómo el regreso de un hombre al pueblo donde creció trastoca por completo las vidas de cuantos allí residen.

El jurado destacó del film, que además conquistó el premio Miguel Delibes al mejor guion, su “ligereza, que oculta un complejo equilibrio de géneros y tonos”, y se refirió a la obra como “una profunda meditación sobre cómo el deseo y la culpa nos hacen predecibles y también incomprensibles los unos para los otros”.

La Espiga de Plata se ha repartido ex aequo entre 'Stranger Eyes' de Yeo Siew Hua y de 'Polvo serán' de Carlos Marquet-Marcet, mientras que el premio Ribera del Duero a mejor director ha recaído en el chino Guan Hu por 'Black Dog', así como el Premio José Salcedo al Mejor Montaje ha sido para Telmo Churro y Pedro Filipe Marques, por 'Grand Tour'

Laura Weissmahr se ha alzado con el premio a mejor actriz por su interpretación en 'Salve María', mientras que el premio a mejor actor ha recaído ex aequo a Jann Gunner Roise y Thorbjorn Harr por su actuación en 'Sex', así como ha entregado una mención especial para Ángela Molina y Alfredo Castro en 'Polvo serán".

Clausura

La película 'Sing Sing' cierra esta 69ª edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) con una historia de redención y humanidad a través del teatro, que reflexiona sobre el sistema penitenciario estadounidense y que se proyectará al público tras la ceremonia de clausura, prevista para la tarde de este sábado.

Una cinta que firma el estadounidense Greg Kwedar que pone el broche al certamen vallisoletano junto con 'The Most Precious of Cargoes', el debut en la animación del cineasta francés Michel Hanavizius, que ganó el premio Oscar a mejor película por 'The Artist' en el año 2012, y que ha presentado este sábado en una rueda de prensa en el Teatro Calderón.

'Sing Sing', fuera de concurso, se basa en la experiencias de los presos que pasaron por el Programa de Rehabilitación a través de las artes de la cárcel de máxima seguridad Sing Sing, en Nueva York, y Kwedar se ha rodeado de un elenco de actores experimentados como Colman Domingo o Paul Raci, pero también de expresidiarios que se acogieron a ese programa como Clarence Maclin o Jon Adrian Velazquez.