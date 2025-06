La odisea diaria de un pueblo que lleva trece años sin agua potable

En el oeste de la provincia de Burgos, dentro de la comarca de Odra-Pisuerga, se encuentra el municipio de Grijalba. Una población milenaria, por cuanto fue en el año 999 cuando por vez primera se hace mención a Grijalba en un documento, cuando el conde Sancho Garcés dona estos lugares al Monasterio de San Pedro de Cardeña. Un municipio, por tanto, ligado a la repoblación y la reconquista.

En la edad antigua Grijalba se integraba en el campo de Treviño, y por la zona confinaban tres tribus de origen celta, los vacceos, los turmódigos y los cántabros. De este periodo se conserva el molino encontrado en el pago Carrecampo o Cantoblanco, que en la actualidad se guarda en el Museo Arqueológico Provincial.

Ya en el año 1752, el Catastro de Ensenada describe a esta localidad como una villa en la que se cultivaba cebada, trigo, centeno, yeros, avena, legumbres, hierba..., y sobre el río Odra trabajaban hasta tres molinos. Declaran las autoridades que en esa época había hasta 71 casas y, desde el punto de vista profesional, cuenta que había dos cirujanos, un albañil, un herrero, un tejedor, un sacristán, un organista, un maestro, un guarda del campo, otro del ganado, cuatro pobres, cinco curas, 27 labradores, cuatro hijos de labrador y 33 jornaleros.

Grijalba cuenta hoy en día con algo más d eun centenar de habitantes y es un pueblo donde predomina el llano con escasas alteraciones onduladas, y su núcleo urbano se levanta sobre una pequeña prominencia del terreno, mientras que a un kilómetro de distancia discurre el río Odra.

El pueblo no tiene ninguna farmacia y cuenta con un consultorio además de un bar.

Pero a pesar de los escasos servicios que tiene, Grijalba posee uno de los templos góticos rurales más importantes de la península: la iglesia de Nuestra Señora de los Reyes.

Construída en el siglo XIII cuenta con unas espléndidas vidrieras góticas del siglo XV y consta de tres naves y tres ábsides poligonales en la cabecera. En su exterior, de aspecto sobrio e imponente, destaca su portada meridional de elegante decoración en la que sobresale un fino rosetón, mientras que el interior, con bóvedas de crucería, es muy espacioso y abundan los retablos, entre ellos el Retablo Mayor de estilo barroco con una imagen gótica de la Virgen con el Niño así como su espectacular pila bautismal románica.

Pero dicho todo esto, quien esté pensando en acercarse a Grijalba, deberá tener en cuenta un problema, y no menor, que además parece que no tiene fácil solución y lleva condicionando la vida de los vecinos del municipio la friolera de 13 años.

Y ese problema no es otro que el agua, y no por falta de ella -y menos este año con lo que está lloviendo-, sino por su calidad, que es muy mala debido sobre todo al alto contenido de cal que tiene, que hace imposible su consumo por el ser humano aparte de dificultar tareas tan sencillas como cocinar (lo hacen con agua embotellada), además de ducharse o simplemente lavar la ropa ya que hay gente del pueblo que ha sufrido dermatitis mientras que las prendas no quedan igual.

Un problema con el que llevan conviviendo desde 2012 mientras buscan alternativas o soluciones que no llegan o no terminan de convencer. La única medida que han tomado y siguen tomando a la fueza es la de organizarse para comprar el agua embotellada a través de garrafas. Y es que aquí hay que sumar otros dos problemas más: La edad avanzada de muchos vecinos y que el supermercado más cercano se encuentra a unos quince kilómetros en las vecinas Melgar de Fernamental y Villadiego, por lo que no todos los habitantes tienen disposición de poder acercarse a por las garrafas de agua.

Desde el Ayuntamiento lanzan un SOS ante una situación que parece increíble en pleno siglo XXI pero que en esta zona afecta también a más pueblos y pide que se busquen soluciones efectivas para todos.