El otoño llega a Castilla y León con bajas temperaturas y tormentas

Adiós verano adiós. Esto es lo que pueden pensar algunos castellanos y leoneses con nostalgia, aunque para esta tierra, por los incendios, no ha sido el mejor. Este lunes 22 de septiembre arranca el otoño, y en Castilla y León lo hace con temperaturas bajas y tormentas. Así lo señala la Agencia Estatal de Metereología (AEMET), que mantiene activa la alerta amarilla, sobre todo en la zona norte, ante las persistentes lluvias que se van a producir durante toda la jornada.

Y es que se prevén intervalos nubosos en el tercio norte, con probabilidad de algunas lluvias y chubascos en la franja más septentrional, sin descartar alguna tormenta durante la segunda mitad del día. En el resto, predominarán los cielos poco nubosos aumentando por la tarde a intervalos de nubes medias y de evolución que podrían dejar algunos chubascos con tormenta en el tercio oriental. Además, se espera viento del oeste y noroeste girando a norte, flojo con algunos intervalos moderados.

En lo que se refiere a las temperaturas la AEMET anuncia mínimas en ligero o moderado descenso, menos en el tercio norte, que variarán poco, y máximas en ligero descenso, con alguna helada débil y dispersa en zonas de montaña.

Las temperaturas mínimas en las ciudades de Castilla y León se situarán entre los tres grados de Ávila y Burgos, unas cifras más típicas de invierno que de otoño; los cuatro de Soria; los cinco de Palencia, Salamanca y Segovia; los seis de León y Zamora; y los siete grados de Valladolid

Por su parte, la AEMET señala que las temperaturas máximas en las capitales de provincia de la Comunidad oscilarán entre los 16 grados de León; los 17 de Ávila; los 18 de Burgos, Palencia, Segovia y Soria; los 19 de Valladolid; los 20 de Salamanca; y los 23 grados de Zamora.