La Diputación de Salamanca homenajea a los alcaldes con 25 años o más de servicio público en el Día de la Provincia

La Diputación de Salamanca ha celebrado el Día de la Provincia, coincidiendo con la festividad de San Mateo, en un acto solemne e institucional que reunió en el patio del Palacio de La Salina a alcaldes, alcaldesas y representantes institucionales de la provincia, y que contó también con la presencia del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco

El presidente de la Diputación, Javier Iglesias, destacó que esta jornada es “mucho más que una cita institucional; es nuestro encuentro anual, el momento intercambiar impresiones y de disfrutar un día juntos”.

Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje a los alcaldes y alcaldesas que llevan 25 años o más al frente de sus municipios. Iglesias subrayó que “sois ejemplo de constancia, de vocación pública y de amor por vuestro municipio” y añadió que “queremos transmitiros con sincera admiración que vuestra dedicación no ha pasado desapercibida y que es parte de la historia viva de nuestra provincia”.

En su intervención, Javier Iglesias también puso de relieve la propuesta de concesión de la Medalla de Oro de la Provincia a Su Majestad el Rey Felipe VI, aprobada por la unanimidad de todos los grupos políticos. “El jefe del Estado es merecedor de esta importante distinción porque nos representa a todos; también a esos españoles menos numerosos, pero no menos importantes, que desarrollan sus vidas en los pueblos más pequeños. Y de manera singular a aquellos que se dedican al Sector Primario, que son el sostén económico y social de nuestros municipios”, señaló.

El presidente añadió que “nos consta de su cercanía y se mostró convencido de que “podremos volver a sentir el aliento y apoyo de la Corona en el acto de entrega de este reconocimiento, cuando su agenda lo permita”.

Tras la entrega de reconocimientos a los alcaldes y la tradicional foto de familia, el presidente destacó que esa imagen “es un orgullo para todos los salmantinos, porque representa la fuerza del servicio a los demás y el desprendimiento personal en beneficio de la sociedad”.

Durante su intervención, Javier Iglesias también quiso agradecer la labor cotidiana de todos los ediles de la provincia: “realizáis una tarea sacrificada y generosa, en la que tenemos el honor de acompañaros. Sabéis que desde la Diputación escuchamos diariamente el palpitar de vuestros municipios y que siempre estaremos a vuestro lado”.

En el plano de gestión, anunció un incremento histórico de los Planes Provinciales, que contarán con un 20% más de presupuesto, hasta superar los 30 millones de euros en los próximos dos años. “Queremos que dispongáis de las herramientas necesarias para seguir transformando vuestros pueblos y para que nuestros vecinos vivan cada día un poco mejor”, afirmó.

La celebración incluyó también un recuerdo especial a los salmantinos emigrados, personificado en Lorenzo Lucas, vicepresidente de la Casa de Salamanca en Argentina. “Querido Lorenzo, a través de tu persona queremos recordar a todos los salmantinos que un día tuvieron que dejarlo todo para buscar un futuro lejos de aquí. A todos ellos les decimos hoy: no os olvidamos. Salamanca os recuerda, os reconoce y os espera siempre con los brazos abiertos”, expresó Iglesias al entregarle una placa en reconocimiento a la labor de difusión y preservación de las raíces salmantinas en el extranjero.

El broche artístico lo puso el cantante salmantino Lemus, que ofreció una actuación muy salmantina al conjugar los ritmos urbanos más modernos con las tradiciones charras de nuestra tierra. Una actuación, que refleja el dinamismo cultural de la provincia.

Para concluir, Javier Iglesias quiso trasladar un mensaje de unidad y orgullo provincial: “La fuerza de esta tierra está en vosotros y en los habitantes de una provincia que tiene al frente hombres y mujeres con una enorme vocación de servicio y entrega a los demás. Hoy, Día de la Provincia, os animo a seguir con la ilusión intacta, con el orgullo de servir a vuestros vecinos y con la certeza de que estáis escribiendo la mejor página de la historia de vuestros municipios”.